Scuola | AnDDL | la petizione dell’Associazione sfonda il muro dei 10mila sottoscrittori

(Di domenica 28 ottobre 2018) Nellasi chiede al vice primo ministro Luigi Di Maio, al vice primo ministro Matteo Salvini e al Senatore Pittoni un nuovo ciclo Pas e la stabilizzazione di chi in Terza Fascia ha una esperienza pluriennale. “Occorre fare presto. Abilitazione e stabilizzazione per la Terza Fascia”, scrivono nel comunicato stampa inoltrato alla nostra redazione. Napoli, 27 ottobre – In poche ore lapromossa dall’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori () e dal suo presidente, il professore Pasquale Vespa è schizzata oltre quota. Circa 11mila famiglie che chiedono di fare presto. Per cosa si firma? Come da sempre sostenuto da, ancora una volta l’Associazione si trova a doverlo ribadire: valorizzazione dell’esperienza e stabilizzazione per i lavoratori docenti precari di Terza Fascia delle GI. ...