SCUOLA A chi interessa più oggi la libertà di educazione?

Palermo - voragine davanti a una SCUOLA elementare ma la struttura non chiude : Un ponticello traballante, una tettoia e poco altro per evitare che gli ottanta bambini della scuola Rampolla rischino un qualunque incidente. Il mese scorso infatti davanti all'edificio si è aperta ...

SCUOLA. Gli allievi dell'Itis Baldini a lezione con Martin Karplus - premio Nobel per la Chimica : Il premio Nobel si è poi intrattenuto con gli studenti del quarto anno di Chimica di Ravenna, rispondendo a domande sulla scienza, ma anche su personali scelte di vita, orientate sin dalla giovane ...

Trasporti - SCUOLA e sanità a rischio per lo sciopero generale : venerdì nero in tutta Italia : I sindacati chiedono inoltre di "aprire una stagione contrattuale all'insegna della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario , di fermare le fonti inquinanti dentro e fuori i luoghi di ...

Bari - bimbi picchiati e minacciati di morte in una SCUOLA materna : arrestate 4 maestre : Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni.

Bari - arrestate quattro maestre di una SCUOLA materna per maltrattamenti : “Spintoni e schiaffi ai bambini” : quattro maestre di una scuola materna della provincia di Bari agli arresti domiciliari per maltrattamenti sugli alunni. Le insegnanti, come accertato dai carabinieri anche attraverso l’uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno mortificato e picchiato i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto ...

Schiamazzi - minacce - sputi : i bulli dello SCUOLAbus appiedati per due settimane : bulli sospesi dallo scuolabus, per punizione. A partire da lunedì e per due settimane, a tre ragazzi di tredici anni di Gudo Visconti, sarà vietato salire sul pulmino che, ogni mattina, li porta ...

Concorso SCUOLA dell’infanzia ultime notizie : diplomati magistrale - chiarimenti su corsi triennali e quinquennali : Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e della primaria che, ormai, attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale con il relativo bando di Concorso. Per quanto concerne i requisiti da soddisfare per i candidati, un’importante precisazione giunge attraverso un comunicato stampa curato dal sindacato Cisl scuola Cuneo, comunicato che fa chiarezza in merito alla partecipazione di tutti coloro che hanno ...

Denise Pipitone - il regalo dei genitori per i suoi 18 anni : giochi alla SCUOLA dell’infanzia : Per i 18 anni di Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi, che da qualche giorno si sono sposati, doneranno dei giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla scuola Rodari di piazza Macello, a Mazara del Vallo, dove Denise ha frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia.Continua a leggere

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : a rischio trasporti - sanità - SCUOLA : ROMA. scuola, sanità, trasporti locali e ferroviari, ma non solo. Domani, venerdì 26 ottobre, si preannuncia una giornata difficile in tutto il Paese a causa della Sciopero di 24 ore indetto dalle ...

Violenza a SCUOLA - alunno 13enne picchia professore in faccia : sospeso : Uno studente ripetente di 13 anni di seconda media si è scagliato contro il professore e con un pugno in faccia lo ha ferito al naso: il fatto è accaduto alla secondaria di primo grado Cameroni di Treviglio (Bergamo) la mattina di giovedì della scorsa settimana. A darne notizia è il Corriere della Sera: vittima, il docente di arte Valentino Fimiani, residente a Cologno Monzese, che da pochi giorni aveva preso servizio nell’istituto della ...