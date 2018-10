Sci | gigante Soelden | recupero in Badia

Sci alpino - Markus Waldner : “Domani la decisione su dove recuperare il gigante di Soelden” : Per il secondo anno consecutivo niente tappa d’apertura in Austria: il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. In un’intervista al presentatore di ORF Rainer Pariasek, il direttore di gara della FIS Markus Waldner ha spiegato i motivi della cancellazione ...

Maltempo : annullato slalom gigante maschile di Sci in Austria : Effetti Maltempo anche sulle competizioni di sci: a causa del mezzo metro di neve caduto nella notte, il previsto slalom gigante maschile d'apertura della Coppa del mondo di sci alpino in programma a Soelden, in Austria, a pochi chilometri dall'Italia, è stato annullato. Il vento forte e la pessima visibilità sulla pista mettevano infatti a rischio l'incolumità degli sciatori.

Sci - Cdm; maltempo a Soelden - cancellato il gigante maschile : La coppa del mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini. Noi non siamo un ...

Sci - Coppa del Mondo : Soelden - gigante uomini cancellato per maltempo : La Coppa del Mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini.

Sci - cancellato per maltempo il gigante uomini di Soelden : La coppa del mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi , in Finlandia , oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini. Sci Tutte le notizie ...

Sci - annullato gigante uomini a Soelden : 9.00 annullato per il maltempo il gigante uomini,gara di apertura in programma a Soelden.Come da previsioni ci sono molta neve e forte vento sui 3mila metri del ghiacciaio Rettenbach che sovrasta la località montana austriaca. La partenza del gigante era stata in un primo momento spostata di un'ora, sperando in un miglioramento delle condizioni meteo, per poi venire cancellata. La CdM ripartirà il 17 e 18 novembre da Levi, in Finlandia,oltre ...

Sci - cancellato per maltempo il gigante uomini di Soelden : La coppa del mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi , in Finlandia , oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini.

Cdm Sci : maltempo - salta gigante Soelden : La coppa del mondo ripartira' il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini.

Cdm Sci : maltempo - salta gigante Soelden : La coppa del mondo ripartira' il 17 e 18 novembre prossimi da Levi, in Finlandia, oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini. Tutte le notizie di ...

Sci - Soelden : gigante maschile cancellato ma la gara sarà recuperata : gara cancellata. Come l'anno scorso, il gigante maschile di apertura della stagione, a Soelden, non si disputerà. La decisione è arrivata poco prima delle 8. Nella notte sulla pista del Rettenbach ...

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : posticipato il gigante di Soelden. Il nuovo programma e orario d’inizio : La partenza del gigante maschile di Solden è stata posticipata alle ore 11.00, dunque un’ora dopo rispetto al programma originario. La prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ha subito questo slittamento perché al momento è bloccata la gondola e dunque non è consentito il regolare svolgimento della gara. La ricognizione sarà dunque alle ore 09.00, due ore prima dell’inizio della prima manche di questa ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo il gigante femminile, oggi a Soelden è il giorno di quello maschile. Sul Rettenbach il grande favorito è Marcel Hirscher, con l’austriaco che vuole cominciare al meglio una stagione che può dargli l’ottava Coppa del Mondo consecutiva. I principali rivali sono i francese Victor Muffat Jeandet ed Alexisi Pinturault, il norvegese Henrik Kristoffersen e poi il connazionale Manuel Feller. L’Italia ha voglia di riscatto in una ...