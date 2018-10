Sci | Coppa del Mondo | Soelden | gigante uomini cancellato per maltempo

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : posticipato il gigante di Soelden. Il nuovo programma e orario d’inizio : La partenza del gigante maschile di Solden è stata posticipata alle ore 11.00, dunque un’ora dopo rispetto al programma originario. La prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ha subito questo slittamento perché al momento è bloccata la gondola e dunque non è consentito il regolare svolgimento della gara. La ricognizione sarà dunque alle ore 09.00, due ore prima dell’inizio della prima manche di questa ...

Sci - Federica Brignone seconda nel gigante d'apertura della Coppa del mondo di Sci 2018-2019 : Fuori Sofia Goggia, almeno per un mese e mezzo, causa infortunio, inizia con un secondo posto la Coppa del mondo di sci della valanga rosa . Lo ha ottenuto sul ghiacciaio di Soelden Federica Brignone ,...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le dichiarazioni delle azzurre. Marta Bassino : “Arrabbiata - ma guardo avanti” - Lara Della Mea : “L’esordio è una grande emozione” : A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 - la graduatoria dopo Soelden. : Questa la Classifica della Coppa del Mondo femminile di sci alpino dopo il gigante femminile di Soelden. Al comando c’è ovviamente Tessa Worley, che ha vinto la gara sul Rettenbach. Secondo posto per un’ottima Federica Brignone. WORLEY Tessa (FRA) 100 punti BRIGNONE Federica (ITA) 80 SHIFFRIN Mikaela (USA) 60 REBENSBURG Viktoria (GER) 50 BRUNNER Stephanie (AUT) 45 MOWINCKEL Ragnhild (NOR) 45 HOLDENER Wendy (SUI) 36 LYSDAHL Kristin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

Coppa del mondo Sci – Ottimo 2° posto per Federica Brignone a Solde : Worley vince la seconda manche del gigante : Grande prova per Federica Brignone che termina la seconda manche del gigante a Sölden in prima posizione: primo posto per la francese Worley Dopo un’ottima prima manche, Federica Brignone non è riuscita a difendere la leadership e a conquistare il primo successo stagionale nella Coppa del mondo di Sci 2018-2019. L’atleta azzurra si è classificata al secondo posto nella seconda manche di gigante in que di Sölden, alle spalle di una ...

LIVE Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : seconda manche dalle 13.00. Federica Brignone in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

