Sci | cancellato per maltempo il gigante uomini di Soelden

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato . Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. In oltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno Sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.