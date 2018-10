Sci - cancellato per maltempo il gigante uomini di Soelden : La coppa del mondo ripartirà il 17 e 18 novembre prossimi da Levi , in Finlandia , oltre il Circolo polare artico, dove sono in programma uno slalom speciale donne ed uno uomini.

Sci - Soelden : gigante maschile cancellato ma la gara sarà recuperata : gara cancellata. Come l'anno scorso, il gigante maschile di apertura della stagione, a Soelden, non si disputerà. La decisione è arrivata poco prima delle 8. Nella notte sulla pista del Rettenbach ...

Sci alpino - cancellato il gigante maschile di Soelden. Caduti oltre 50 cm di neve : Per il secondo anno consecutivo il gigante maschile di Soelden è stato cancellato. Una decisione presa dall’organizzazione dopo gli oltre 50 cm di neve Caduti nella notte e il forte vento nella parte alta che non ha permesso la giusta pulizia del tracciato. Inoltre le condizioni meteo nelle prossime ore sono in continuo peggioramento, ulteriore motivo che ha portato alla cancellazione della gara. In precedenza gli organizzatori avevano ...

