Sci alpino | gigante maschile Soelden 2018 | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si svolgerà il Gigante maschile di Soelden (Austria), primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Il primo a partire sulla pista del Rettenbach sarà lo sloveno Zan Kranjec, mentre il grande favorito Marcel Hirscher scatterà con il 6. In lizza per la vittoria anche il francese Alexis Pinturault (3) e il norvegese Henrik Kristoffersen (4). Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg partirà con il pettorale numero ...

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia. Riccardo Tonetti : “La stagione della verità” : Domani si aprirà al maschile la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino, con il Gigante di Soelden (Austria). Sulla Rettenbach saranno otto gli azzurri che proveranno ad essere protagonisti e magari replicare l’impresa odierna di Federica Brignone, salendo sul podio. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni alla vigilia dei nostri portacolori. La punta dell’Italia sarà Luca De Aliprandini, che alle Olimpiadi ha dimostrato di poter competere ...

Sci alpino - Federica Brignone 2ª nel gigante di Solden - la gioia dell'azzurra : 'penso di non aver mai affrontato una gara così' : Le sensazioni di Federica Brignone dopo lo splendido secondo posto nel gigante femminile di Solden, all'esordio nella Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino È una Brignone raggiante quella che si gode ...

Sci alpino - Federica Brignone dopo Soelden : “Ero tesa - mai fatta così tanta fatica. Mi veniva da vomitare” : Un secondo posto che vale tantissimo quello ottenuto da Federica Brignone nel gigante di Soelden (Austria), tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. L’azzurra dopo aver chiuso in testa la prima manche, è riuscita a reggere alla grande anche nella seconda, nonostante le condizioni della pista fossero davvero al limite, come ha dichiarato alla FISI: “Penso sia stata la manche più difficile della mia carriera, una gara così ...

Sci alpino – Federica Brignone 2ª nel gigante di Solden - la gioia dell’azzurra : “penso di non aver mai affrontato una gara così” : Le sensazioni di Federica Brignone dopo lo splendido secondo posto nel gigante femminile di Solden, all’esordio nella Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino È una Brignone raggiante quella che si gode il secondo posto nel gigante di Sölden. Il podio è un gran risultato, anche perché – come rivela l’azzurra – è arrivato in condizioni proibitive: “Penso sia stata la manche più difficile della mia carriera, una ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le dichiarazioni delle azzurre. Marta Bassino : “Arrabbiata - ma guardo avanti” - Lara Della Mea : “L’esordio è una grande emozione” : A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ...

Sci alpino - Gigante maschile Soelden 2018 : già ufficiale la partenza abbassata - il tracciato sarà posizionato solo domani mattina : Condizioni meteo difficili a Soelden (Austria) per la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Già oggi il Gigante femminile, vinto dalla francese Tessa Worley davanti ad una bravissima Federica Brignone, è stato condizionato dal vento e dalla neve e la situazione non prevede miglioramenti. Infatti la giuria ha già deciso che la partenza del Gigante maschile di domani sarà abbassata a quella di riserva. Inoltre il tracciato ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 - la graduatoria dopo Soelden. : Questa la Classifica della Coppa del Mondo femminile di sci alpino dopo il gigante femminile di Soelden. Al comando c’è ovviamente Tessa Worley, che ha vinto la gara sul Rettenbach. Secondo posto per un’ottima Federica Brignone. WORLEY Tessa (FRA) 100 punti BRIGNONE Federica (ITA) 80 SHIFFRIN Mikaela (USA) 60 REBENSBURG Viktoria (GER) 50 BRUNNER Stephanie (AUT) 45 MOWINCKEL Ragnhild (NOR) 45 HOLDENER Wendy (SUI) 36 LYSDAHL Kristin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

LIVE Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : seconda manche dalle 13.00. Federica Brignone in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Sölden. Dopo la prima prova in testa c’è Federica Brignone, che va a caccia della vittoria. Ottima prova dell’azzurra, che non ha commesso errori ed è stata perfetta soprattutto nel piano finale. In lotta per il successo ci sono comunque almeno quattro atlete: infatti in seconda posizione c’è la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.24), poi la francese ...

Sci alpino - Federica Brignone al comando dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden : La sciatrice azzurra ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, male le altre azzurre La Coppa del mondo comincia col piede giusto per Federica Brignone: partita col pettorale numero 1 nel gigante di Sölden, ha chiuso al comando la prima manche, sciando alla grande e mettendosi temporaneamente alle spalle tutte le sue avversarie con il tempo di 58″71 nonostante i soli 18 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...