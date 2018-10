Scatti stipendiali ai docenti precari | altro accoglimento al tribunale del Lavoro

scuolainforma

(Di domenica 28 ottobre 2018) Sugliaialtra vittoria al giudice delottenuta dallo Studio Legale Esposito & Santonicola. Il Comunicato Con sentenza n. 1902/2018, emessa dal GDL Giovanni Favi presso ildi Torre Annunziata (Sez.), è stato dichiarato il diritto della docente V.A. al riconoscimento dell’anzianità di servizio, nei periodi relativi ai contratti a termine stipulati, con condanna del M.I.U.R. al pagamento delle differenze retributive “tra quanto dovuto, in corrispondenza all’anzianita` maturata per i periodi svolti e quanto effettivamente erogato”. La parte ricorrente, assistita dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, durante tutta la fase diato si era vista negare ogni avanzamento retributivo. A questo punto conveniva in giudizio il M.I.U.R. e le sue diramazioni periferiche, affinché fosse riconosciuta, ...