Sassuolo-Bologna 2-2 | De Zerbi amaro | “Presi gol stupidi”

Serie A - Sassuolo-Bologna 1-1 : il tabellino : Sassuolo-Bologna 2-2 PRIMO TEMPO 1-1 RETI: 2' pt Palacio, 17' pt Marlon, 11' st Mbaye, 40' st Boateng su rigore. SASSUOLO, 3-4-3,: Consigli 6; Marlon 7, Magnani 5.5, Ferrari 6; Di Francesco 5.5, 18' ...

Sassuolo-Bologna 2-2 : un punto a testa per De Zerbi ed Inzaghi : Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio nell’anticipo di mezzogiorno di questa domenica di Serie A E’ finita 2-2 la sfida di mezzogiorno tra Sassuolo e Bologna. Le due squadre, scese in campo per la gara valida per la decima giornata di serie A, si sono date battaglia a suon di gol, cercando la vittoria sino all’ultimo ma rimanendo però entrambe a bocca asciutta. Di Marlon al 17′ e su rigore Boateng le reti ...

Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Sassuolo-Bologna– Gol e emozioni nel derby emiliano del Mapei Stadium. A Modena va in scena Sassuolo-Bologna, gara che termina 2-2 al termine di 90′ divertenti e giocati a viso aperto dalle due squadre. Un punticino che riavvicina momentaneamente gli uomini di De Zerbi alla zona Europa, mentre i felsinei di Inzaghi salgono a quota 9 […] L'articolo Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Calcio - derby Sassuolo-Bologna 2-2 : 14.26 Finisce 2-2 il derby Sassuolo-Bologna. Gara subito vivace con Palacio che al 2' servito da Santander brucia Consigli e porta avanti il Bologna. Gara a buoni ritmi: al 17' Marlon spara un bolide dalla distanza ed è 1-1. Per il resto del primo tempo è il Sassuolo a fare la partita, a tratti spigolosa come ogni derby.Al 54'difesa neroverde non impeccabile e M'baye insacca fulmineo servito da Gonzalez.All'84'Calabresi stende in area Sensi e ...

Sassuolo-Bologna : Di Francesco e Berardi si divorano un gol già fatto [VIDEO] : Sassuolo-Bologna: Di Francesco e Berardi protagonisti di un goffo tentativo di arrivare al gol, sbagliato però malamente Sassuolo-Bologna: Di Francesco e Berardi l’hanno combinata davvero grossa. I due calciatori neroverdi, si sono presentati a tu per tu con Skorupski, un 2 contro 0 davvero facile facile da concludere. Di Francesco e Berardi però sono riusciti a sciupare tutto sbagliando uno dei go più semplici di questa stagione in ...

