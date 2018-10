Sarri | con il Chelsea 10 sfide senza ko

Chelsea - da Crouch a Hoddle : tutti contro Sarri : Loftus-Cheek ed il suo scarso utilizzo stanno provocando diverse grane al Chelsea ed al suo tecnico Maurizio Sarri Il Chelsea ha iniziato bene la nuova stagione, la prima con Sarri al timone. Il tecnico italiano però, nelle ultime ore è finito nel mirino delle critiche a causa dell’utilizzo troppo scarso di Loftus-Cheek, giovane centrocampista nel giro della Nazionale inglese. Solo 33 minuti in campionato giocati dal calciatore che ...

Chelsea - Zola : “Sarri è maniacale nel suo lavoro. Vi racconto un aneddoto…” : Sul fatto che Sarri fosse un lavoratore seriale, non avevamo dubbi: a confermare il tutto e ad aggiungere anche altro è stato il suo vice al Chelsea Gianfranco Zola. L’ex giocatore ha raccontato il lavoro di Sarri sottolineando l’essere maniacale del tecnico: “Ho visto più partite negli ultimi due mesi che negli ultimi cinque anni. […] L'articolo Chelsea, Zola: “Sarri è maniacale nel suo lavoro. Vi racconto un ...

Moto2 - GP Giappone 2018. A Motegi vince Quartararo. Secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo BaldasSarri : Francesco Bagnaia in pole position , Miguel Oliveira in terza fila : 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi . Si parte dal distacco di 28 punti tra l'italiano e il portoghese. Fabio ...

Chelsea Manchester United - Ianni si scusa con Mourinho. Sarri : 'Eravamo dalla parte del torto' : Ho un certo livello di educazione, socialità e sport: ciò che ho fatto oggi l'avrei fatto a Madrid, Oporto e Milano , dove ha allenato, ndr, , cerco di comportarmi sempre allo stesso modo". Nel post-...

Mourinho - l'ira contro la panchina di Sarri dopo il pareggio al 96' del Chelsea contro il Manchester United : Tutto il calcio in un minuto. Chelsea-Manchester United è sul 2-1 e si gioca il 96esimo. Cross dei Blues, colpo di testa di David Silva, palo, nuovo tiro, parata, nuovo tiro e gol di Barkley. Pari ...

Sarri vs Mourinho : i bookmakers “dicono” Chelsea : Sarri affronterà Mourinho in una giornata di Premier League molto interessante, lo stato d’animo del Chelsea è eccellente dopo l’avvio super Maurizio Sarri all’esame Mourinho: dopo Arsenal e Liverpool, domani pomeriggio il tecnico del Chelsea incrocerà per la prima volta lo Special One, alle prese con un Manchester United ancora in fase turbolenta, nonostante la rocambolesca vittoria in rimonta sul Newcastle. I Red Devils ...

Ancelotti - "A Napoli si sta da Dio"/ Carletto ha conquistato i tifosi campani - Sarri è già un lontano ricordo : Ancelotti: "A Napoli il mio Paradiso". A margine della presentazione del libro di Alessandro Alciato, "Demoni", l'allenatore ha avuto parole di grande elogio per l'ambiente azzurro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:14:00 GMT)

Premier League : secondo i bookie Sarri potrebbe favorire l’esonero di Mourinho : Sabato prossimo alle 13:30, Maurizio Sarri e Josè Mourinho si incontreranno sul campo per la prima volta. Per l’ex tecnico del Napoli lo Special One ha anche speso parole dolci a inizio stagione: “Non lo conosco ma ho seguito il buon lavoro che ha fatto al Napoli“. Nonostante tutto, potrebbe essere proprio Sarri a dare la spinta decisiva all’esonero del tecnico portoghese, che dopo le recenti battute d’arresto ...

Premier League - il Chelsea di Sarri riscuote consensi : scende a 9 la quota per la vittoria del titolo : Nonostante Manchester City e Chelsea siano ancora lontane, il Chelsea comincia a riscuotere maggiore credibilità tra i bookies Dopo otto giornate di Premier, il Chelsea aggancia la vetta della classifica, dando un chiaro segnale per la lotta al titolo. Alla guida dei blues, Maurizio Sarri raggiunge a 20 punti Manchester City e Liverpool, uscite con uno 0-0 dallo scontro diretto, e guadagna punti anche nelle valutazioni dei traders, per i ...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Chelsea da impazzire - dominio anche contro il Southampton : i Sarri Boys regalano spettacolo [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Moto2 - BaldasSarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l'Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il ...

Moto2 – BaldasSarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l’Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il primo posto in Thailandia. E’ Baldassarri infatti il poleman del Gp della Thailandia di Moto3. ...