SAN CARLO DI POTENZA | DOPPIO ESPIANTO MULTI ORGANI

Domenica In - anticipazioni e ospiti 27 ottobre : Carlotta Mantovan e AlesSANdro Gassmann : Domenica in torna in onda domani, 27 ottobre, con una puntata ricca di ospiti. Il comunicato sulla nuova puntata è arrivato poco fa confermando alcuni nomi importanti a cominciare da quello di Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi che questa sera debutterà su Rai1 al fianco di Antonella Clerici, domani sarà in studio da Mara Venier per un’intervista che sicuramente non sarà priva di emozioni. GLI ospiti DI Domenica IN DEL 27 ...

Muti torna al SAN CARLO per la prima : «Il mio Mozart napoletano per gioco» : «È un'opera che lascia l'amaro in bocca, un gioco perverso ricco di ammiccamenti erotici, evidentemente Mozart e Da Ponte si divertivano alle spalle di chi non capiva i...

Muti torna al SAN CARLO per la prima : 'Il mio Mozart napoletano per gioco' : Attesissima anche perché Muti, eccetto le proposte al Ravenna Festival, non dirige spettacoli lirici in Italia dopo l'addio all'Opera Roma nel 2014. E perché, nonostante i tanti concerti con grandi ...

Il Grand Pas Classique al Teatro SAN CARLO - rivisitato da Giuseppe Picone : Con l'apertura del San Carlo la consuetudine venne mantenuta ed allargata ad interi spettacoli di danza, così che una "scuola napoletana" di quest'arte poté rapidamente svilupparsi ed affermarsi di ...

Tale e Quale Show - AlesSANdra Drusian : “Perché sono grata a Carlo Conti” : Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Dopo 5 anni di provini finalmente faccio parte del cast” Alessandra Drusian si racconta in un’intervista per la rivista Gente. La cantante ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, senza suo marito Fabio Ricci. I due formano da sempre una coppia anche nel campo musicale, […] L'articolo Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Perché sono grata a Carlo ...

Firmata convenzione CONI-Ospedale SAN CARLO di Nancy : L'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport amplia così ulteriormente la rosa di qualificati professionisti al proprio servizio, garantendo standard sempre più elevati per la tutela e per lo ...

Torino - caos Piazza SAN Carlo. Inizia il processo. AlesSANdro : “Ho ancora crisi di panico” : L’inchiesta riguarda le presunte carenze nella gestione della proiezione della finale di Champions League tra Juve e Real Madrid del 3 giugno 2017. Il panico fra la folla fece 1500 feriti e una vittima. Anche il sindaco Chiara Appendino è imputata per disastro, lesioni e omicidio colposo.Continua a leggere

Piazza SAN CARLO - domani via al processo ad Appendino e altri 15 per disastro - lesioni e omicidio colposo : Udienza nell'aula bunker delle Vallette finora adibita a udienze di criminalità organizzata e terrorismo. Nelle ondate di panico 1526 persone rimasero ferite e una morì. Polemiche sulla richiesta di costituzione di parte civile del Comune

Palumbo-Torquati : dopo mesi inizia riqualifica casali Borghetto SAN Carlo : Roma – “dopo mesi di attesa, finalmente sono iniziati i lavori di riqualificazione dei casali di Borghetto San Carlo”. Lo annunciano in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo, e il capogruppo Pd in Municipio XV, Daniele Torquati, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nell’area. Il Borghetto, ricordano i due consiglieri, “faceva parte di un vecchio accordo di ...

Inizia la stagione di Concerti al Teatro di SAN CARLO di Napoli : si riparte da Jurij Valcuha : Prende il via venerdì 19 ottobre la stagione di Concerti del Teatro di San Carlo con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, opera dedicata ad Alessandro Manzoni. La stagione prende il via in pompa magna festeggiando anche il rinnovo dell'impegno del maestro Jurij Valcuha direttore musicale del Teatro dal 2016.Continua a leggere