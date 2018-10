Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 Salvini vede Di Maio:"Sintonia con M5S" "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di ...

Salvini vede Di Maio 'Nessuna banca andrà in difficoltà. Non abbiamo parlato di Rai' : Lo ha detto il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia a 'L'intervistà di Maria Latella su SkyTg24. Che ha aggiunto: Come sempre basta spiegarsi: c'è tanta carne al fuoco e poco tempo per tutti ...

Di Maio vede Salvini a Palazzo Chigi : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Il vicepremier Luigi Di Maio ha lasciato poco fa in auto Palazzo Chigi. Nel cortile anche le auto del ministro dell'Interno Matteo Salvini. In programma c'era un incontro per ...

Salvini : "Rivedere ruolo del Colle non fa parte del contratto" : Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, si dissocia in modo chiaro dalla presa di posizione del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, che dal palco della festa grillina al Circo Massimo ha parlato di una rivisitazione dei poteri del Capo dello Stato. Le parole di Grillo hanno innescato immediatamente una polemica feroce con attacchi da parte delle opposizioni e anche da alcuni esponenti del Movimento.Adesso anche la Lega con ...

Polizia Italia al confine Francia : vertice Salvini-Castaner/ Sindaco Claviere : “rivedere Trattato Dublino” : Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, "Polizia Italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il Ministro Italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Migranti - Parigi pronta a vedere Salvini : 10.28 Il ministro dell'Interno fracese Castaner ha annunciato di voler "discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini" del caso Migranti alla frontiera Francia-Italia.Sulla decisione italiana di inviare agenti di polizia per bloccare i Migranti rispediti dalla Francia in Italia a Claviere, ha detto:"Non ci può essere soluzione senza cooperazione.Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti" Ieri nuovo ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Germania - Salvini : 'Arrivederci Merkel - Schultz e Junker' : 'In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles'. Lo dichiara in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. '...

Cosa prevede l ultima proposta sulla legittima difesa - la nuova ossessione di Salvini : ..." "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa." A riprova di ciò, come ha ricostruito Il Post , nei casi più eclatanti di casi di cronaca legati alla legittima difesa "la posizione giudiziaria ...

Cosa prevede il decreto sicurezza di Salvini - : Il decreto sicurezza ha ottenuto il sì del Quirinale. Soddisfatto Matteo Salvini. A breve il testo passerà all'esame del Parlamento