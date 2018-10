Salvini : 'nessun annacquamento dl Sicurezza' : Secondo il ministro dell'Interno le tragedie degli ultimi giorni sarebbero conseguenza di protezioni umanitarie concesse troppo facilmente - "Nessun annacquamento del decreto sicurezza-immigrazione. L'...

Salvini - su dl Sicurezza andremo avanti : ANSA, - ROMA, 28 OTT - Non ci sarà "nessun annacquamento del decreto Sicurezza-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

"Io contro il decreto sicurezza di Salvini - genererà degrado e abbandono". Lo strappo di Paolo Nugnes : "Reagire alla tragedia di Desirée lasciandosi trasportare dall'onda emotiva, con tutto l'odio e la rabbia che porta una morte così violenta, non è il giusto modo per affrontare le cose", né "per rendere giustizia e porre rimedi per il futuro". "Non dobbiamo reagire con ruspe, violenza o ronde che generano solo altra violenza. Con pregiudizio. Si deve reagire con cura e più presenza dello Stato nei territori, ...

Raggi a processo e tema sicurezza : Salvini sogna di avere il sindaco di Roma già nel 2019 : Ci sono momenti in cui i fatti di cronaca e le vicende giudiziarie, un po' curiosamente si vanno a intersecare al punto di poter produrre anche delle conseguenze politiche. E quello che sta accadendo a Roma in questi giorni pare poter andare in questa direzione. Sul piano della cronaca è sulle prime pagine di tutti i giornali la tragica vicenda della violenza e omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina ritrovata morta in ...

Salvini sicuro : 'Li prenderemo tutti'. Le polemiche sulla sicurezza a Roma : Le critiche della Lega allarmano i Cinquestelle. Di Maio interviene invocando maggiori poteri per il sindaco con un emendamento al decreto sicurezza -

Dl Sicurezza - misura anti-Riace tra emendamenti M5s/ Decreto Salvini - trasparenza conti per gestione migranti : Dl Sicurezza, misura anti-Riace tra gli emendamenti del M5s: Decreto Salvini, "trasparenza nei conti per la gestione dell'accoglienza migranti". Le critiche dalla sinistra(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:02:00 GMT)

De Falco e Nugnes (M5s) dicono che così non voteranno il decreto sicurezza di Salvini : "Così il decreto non lo votiamo". I senatori M5s, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, non hanno dubbi: confermano la loro contrarietà al decreto sicurezza e annunciano che senza modifiche non voteranno a favore del decreto che si trova all'esame del Senato. In un video pubblicato su Il Fatto Quotidiano, i due senatori spiegano di non avere alcuna intenzione di ritirare gli emendamenti presentati, così come ...

Sicurezza - a Torino M5s e Pd votano insieme per chiedere la sospensione del decreto Salvini sui migranti : A Torino le critiche al decreto Sicurezza uniscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Un’intesa, assicurano, solo pragmatica contro “un provvedimento rischioso e un segnale da lanciare al parlamento”. Lunedì 22 ottobre a Torino nel corso del consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno firmato dalla consigliera Pd Elide Tisi per chiedere la sospensione del decreto che potrebbe far uscire molti richiedenti ...

Salvini : Dl Sicurezza - sono fiducioso : 0.17 "L'Europa fa le sue scelte, noi le nostre. Penso che le stime del Pil siano inferiori a quello che sarà".Così Salvini al termine della cena con il premier Conte, e l'altro vice, Di Maio. "Penso che 15 mld di investimento siano un fatto positivo per il Paese e per i nostri figli",ha aggiunto riferendosi alla manovra. "sono straconvinto che rivedere la legge Fornero, abbassare le tasse sulle partite Iva e il reddito di cittadinanza siano ...

Salvini si arrende ai grillini per salvare il dl Sicurezza : N essuna concessione ai mercati, nessuna correzione a tutela dei risparmiatori italiani, nessun taglio della spesa in deficit prevista dalla manovra. Il governo, il giorno dopo il taglio del rating da parte di Moody"s, tenta di percorrere la via della sola rassicurazione verbale, promettendo fedeltà all"Europa e all"euro e lanciando qualche segnale di distensione verso Bruxelles. Non sarà un"avventura, insomma, diventa la colonna sonora delle ...

Salvini incassa la sforbiciata degli emendamenti grillini al decreto sicurezza. E pubblica nuovo video di Claviere : In un video diffuso dal vicepremier, lo sconfinamento della polizia francese per riportare i migranti in Italia. 'Respinti perchè sprovvisti da documenti di viaggio' -

CONDONO - SCINTILLE DI MAIO-Salvini SUL DECRETO FISCALE/ Ultime notizie : M5s - 81 emendamenti al DL sicurezza : DECRETO FISCALE, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...