: RT @RadioLondra_: Decreto sicurezza, Salvini: “Non ci sarà nessun annacquamento, andremo avanti”. Italia buonista ha accolto troppi immigra… - MaffeoDaniela : RT @RadioLondra_: Decreto sicurezza, Salvini: “Non ci sarà nessun annacquamento, andremo avanti”. Italia buonista ha accolto troppi immigra… - NotizieIN : Salvini: no annacquamento dl sicurezza - adrianobusolin : RT @RadioLondra_: Decreto sicurezza, Salvini: “Non ci sarà nessun annacquamento, andremo avanti”. Italia buonista ha accolto troppi immigra… -

Non ci sarà "nessundel dl-immigrazione. L'avevamo promesso e andremo avanti". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteosostenendo che "le tragedie degli ultimi giorni confermano, tra le altre cose, le drammatiche conseguenze delle protezioni umanitarie concesse troppo facilmente". "Dovevano essere un'eccezione,erano diventate la regola -proseguemigliaia di immigrati non scappavano dalla guerra...alcuni di loro la guerra ce l'hanno portata in casa.Ora basta!"(Di domenica 28 ottobre 2018)