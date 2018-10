Salvini | ' nessun annacquamento dl Sicurezza'

Salvini assicura : «Nessuna banca fallirà : il governo le difenderà» : Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel ...

Salvini : 'Nessuna banca fallirà : il governo le salverà' : Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel ...

Scontro Salvini – Draghi : “Nessuna banca italiana salterà - le salveremo a tutti i costi” : "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo. Se qualcuno pensa di speculare con lo spread o usando altro, sappia che c'è un Paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro. Nessuna banca salterà", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini replicando alle affermazioni del governatore della Bce Mario Draghi.Continua a leggere

Giuseppe Conte - lo spread e lo scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

Salvini : 'Verdetto contro il popolo - non contro di noi'. Mattarella : 'Nessuno può sottrarsi a bilanci in equilibrio' : Di Maio: 'Bocciati perché non ce la siamo fatta dettare da loro'. Toni moderati ma fermi dal premier Conte: 'Valuteremo le critiche della commissione ma la manovra non è improvvisata,non ha senso ...

La promessa di Salvini ai 5 stelle : “Nessuno sgambetto al governo da parte mia. Qualcun altro andrebbe all’incasso…” : “Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C’è un contratto e voglio rispettarlo”. A dirlo, in conferenza stampa a Milano dopo i risultato delle elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Che poi, però, lancia un messaggio al M5s: “Oggi scadono i termini per presentare gli emendamenti al decreto sicurezza. Spero ce ne siano ...

Salvini e Di Maio si ritrovano - per ora - : 'Nessun passo indietro - andiamo avanti' : Di Maio incassa la cancellazione dello scudo sui capitali esteri e quella della non punibilita' penale. Salvini il condono e l'assicurazione sulla 'pace fiscale' per le cartelle Equitalia -

Ilaria Cucchi - Salvini : nessuna tolleranza per chi la minaccia : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Cucchi : Salvini - nessuna tolleranza per chi minaccia : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero"...

Salvini : nessuna tolleranza per chi minaccia Ilaria Cucchi : Roma, 21 ott., askanews, - 'I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Ilaria Cucchi - Salvini : nessuna tolleranza per chi la minaccia : Roma, 21 ott. , askanews, - "I leghisti non minacciano e non sono violenti. nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a ...

Insulti e minacce a Ilaria Cucchi. Salvini : "Nessuna tolleranza" : ''I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero''. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, reagisce in questo modo che la sorella di Stefano Cucchi ha denunciato di essere minacciata sui social anche da ''simpatizzanti della Lega''.L'allarme lanciato da Ilaria Cucchi"Stiamo ricevendo una ...

Salvini replica a Ilaria Cucchi : "I leghisti non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi la minaccia" : "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero". Lo dice il responsabile dell'Interno Matteo Salvini, dopo che la sorella di Stefano ha denunciato di essere minacciata sui social anche da "simpatizzanti della Lega".