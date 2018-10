Salvini | Draghi? Fatto tanto per Italia

Spread - Salvini a Draghi : 'Se qualcuno vuole speculare sappia che il Paese risponderà' : "Sulla manovra finanziaria non faremo mezzo passo indietro. Se dovesse arrivare una multa per infrazione dall'Europa non sarebbe la prima: paghiamo già 600 milioni di euro all'anno in multe". Così il ...

Scontro Salvini – Draghi : “Nessuna banca italiana salterà - le salveremo a tutti i costi” : "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo. Se qualcuno pensa di speculare con lo spread o usando altro, sappia che c'è un Paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro. Nessuna banca salterà", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini replicando alle affermazioni del governatore della Bce Mario Draghi.Continua a leggere

Draghi : “Spero in accordo Italia-Ue su manovra”. Salvini replica : “Solo su nostre posizioni” : Il presidente della Bce, Mario Draghi, spera che si possa trovare un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla legge di bilancio e si dice fiducioso che il dialogo possa risolvere la situazione. replica il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: "Anche io sono per un accordo, ma sulle nostre posizioni".Continua a leggere

Manovra - Salvini : a Bruxelles usino bunsenso - giusto invito Draghi : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Ci sono 60 milioni d'italiani che aspettano risposte: quindi da Bruxelles conto che usino il buonsenso. Sottoscrivo l'invito del presidente Draghi'. Lo ha detto Matteo ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

Salvini : il pil? crescerà e attacca l'Ue. Draghi preoccupato va da Mattarella : 'Le stime del pil non sono ottimistiche, ma limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola- commenta il vicepremier - che attacca ancora Juncker e Moscovici, 'rovina di Ue e Italia' -

Salvini : “Draghi? Lo stimo - spero che mi contraccambi. Spread? Me lo curo io - a me interessa il lavoro” : “Legge Fornero? Cominceremo a smontarla nelle prossime settimane. Lo sento come dovere morale. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro è un diritto sacrosanto”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Dimartedì (La7). E aggiunge: “Non sono venuto qua a dirvi che facciamo tutto subito e che siamo tutti alti, belli, biondi, ricchi e simpatici. No, siamo qui per 5 anni e partiamo per gradi. Lo ...

Draghi rafforza linea Tria. Imbarazzo M5s - rabbia Salvini : Le parole del governatore della Bce Mario Draghi piombano come un enorme sasso sul governo e sulle rivendicazioni di M5S e Lega sulla manovra. 14 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Draghi attacca Lega-M5s “parole Governo? Danno agli italiani”/ Avviso a Di Maio-Salvini “rispettate le regole” : Mario Draghi attacca Lega-M5s: "parole del Governo fanno danni agli italiani". Avviso Bce a Salvini e Di Maio, "rispettate le regole"; ai mercati, "ascoltate Tria e Conte"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Salvini nella copertina del Time : 'Il nuovo volto in Europa - zar immigrazione'. E intanto è scontro con Draghi : Nell'articolo, una lunga intervista rilasciata dal vicepremier al magazine, in cui vengono affrontate diverse questioni, immigrazione, economia, rapporti con l'America First di Donald Trump, rapporti ...

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

Draghi-Salvini - colpo su colpo : Anche l'ultimo tabù è stato infranto, l'intangibilità di Mario Draghi. Con Matteo Salvini che si spinge dove nessuno aveva mai osato, neanche Silvio Berlusconi nei momenti più onirici della crisi italiana: "Conto che gli italiani in Europa facciano gli interessi dell'Italia come fanno tutti gli altri paesi, aiutino e consiglino e non critichino e basta". È un salto di qualità spaventoso che trasforma il ...

"Fate danni" - "Basta critiche". È scontro tra Draghi e Salvini : Un durissimo botta e risposta (a distanza) tra Mario Draghi e Matteo Salvini è, forse, l'antipasto dello scontro che si consumerà nei prossimi mesi sulla legge di Bilancio. "Finora - ha convenuto oggi il presidente della Bce - sfortunatamente le parole hanno creato dei danni". Il monito non è, però, piaciuto al vice premier leghista che l'ha invitare ad "aiutare e consigliare l'Italia" anziché criticarla.Durante la conferenza stampa di oggi, a ...