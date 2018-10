Salvini-Di Maio | vertice sulla manovra

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 Salvini vede Di Maio:"Sintonia con M5S" "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di ...

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo". Lo assicura Salvini al termine dell'incontro con Di Maio a Palazzo Chigi. Il vicepremier chiarisce di non aver parlato di Rai, smentendo quanto riportato da alcune agenzie e giornali. "E' una questione che stanno ...

Governo - tra Salvini e Di Maio ci sono le banche. Tensione registrata : Governo, Tensione all’interno tra Salvini e Di Maio Di fatto la situazione sempre più tesa sul fronte dello spread potrebbe presto colpire gli istituti di credito. Di fatto le banche in questo momento sono in prima linea per esposizione sul fronte della battaglia economica che si sta combattendo sui mercati dopo il varo del Defda parte dell’esecutivo. Il ministro Salvini ha però voluto rassicurare proprio le banche nel corso del suo ...

