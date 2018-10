Salvini | ' Con Di Maio ho parlato di manovra Le banche sono sicure'

Gioia del Colle - scritte contro Matteo Salvini davanti alla sede della Lega : I parlamentari del Carroccio: "In provincia di Bari gli atti vandalici e intimidatori ai danni delle nostre sedi ormai non si contano più, così come le minacce apparse sui muri del capoluogo"

Governo - Salvini : sintonia con M5s - questione Rai a Salini e Foa : Roma, 28 ott., askanews, - 'Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto ...

Sondaggi - per 44% degli italiani è Salvini che comanda nel governo. Flessione di consensi per Lega-M5s : sotto il 60% : Matteo Salvini è il leader più popolare nel governo, con un indice di gradimento di 58, ma è soprattutto colui che comanda. Così la pensano il 44% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il ministro dell’Interno e la sua Lega contano di più in questo momento: lo ammettono anche il 23% degli elettori M5s, mentre solo il 21% vede una leadership del proprio partito e di Luigi Di Maio (addirittura il 9% tra tutti gli ...

Desirée - scontro Lerner-Salvini sui social : Duro scontro sul caso Desirée Mariottini tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Gad Lerner. E' stato un post su Twitter del giornalista a scatenare tutto: "Dopo #PamelaMastropietro guardiamo ...

SCONTRO GAD LERNER-Salvini PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Tap : corteo contro M5s - "Salvini mantiene la parola e voi no" : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo di stamattina a San Foca tra gli attivisti corre il passaparola: Salvini ha rispettato la parola sullo stop ai migranti, M5s ha tradito quella sul Tap. È scattata stamattina la mobilitazione a San ...

Salvini : abbiamo tutti contro : Dai giornali ai tg. Gente che non ha fatto una mazza per 20 anni’ : Salvini: abbiamo tutti contro: Dai giornali ai tg. Gente che non ha fatto una mazza per 20 anni’ “abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo.” Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Borgo Valsugana, in una delle tappe del suo tour in vista delle elezioni provinciali. “Stavo pensando anche e ...

Matteo Salvini - il vertice segreto con Luigi Di Maio : il faccia a faccia per tenere in piedi il governo : vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per ...

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

Napoli - cartello : 'Vietato l'ingresso ai razzisti' con foto di Salvini in un locale : Una notizia [VIDEO] che senza ombra di dubbio suscitera' numerose polemiche e discussioni si è verificata in quel di Napoli e ha come protagonista il titolare di un ristorante della citta'. L'uomo, Francesco Andoli, è diventato famoso negli ultimi giorni dopo aver preso la decisione di affliggere alla porta di ingresso del suo locale, il ristorante-bottega Januarius che si trova proprio di fronte al Duomo di Napoli, una locandina sulla quale c'è ...

Salvini : “gli extracomunitari con permesso scaduto vanno cacciati” : Il caso Desirée ha spinto la Lega di Matteo Salvini a premere sull’acceleratore per approvare le norme volute dal Viminale.

Voto in Brasile - Salvini sta con Bolsonaro : "Ci restituirà Battisti" : In questo video mi ringrazia garantendo che restituirà all'Italia il terrorista rosso #Battisti , da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo. #goBolsonarogo ...