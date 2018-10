Salvini a Francia - Italia vuole rispetto : ANSA, - TORINO, 28 OTT - "Aggiungiamo un altro capitolo al lungo elenco di lamentele. L'Italia pretende rispetto!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta "l'ennesimo episodio di ...

Migranti - Francia a Salvini : 'Mai rimandato minori in Italia' : I minori non accompagnati, che figurano nelle liste dei Migranti non ammessi in Francia, "vengono sistematicamente affidati alle strutture dipartimentali di accoglienza per minori e non consegnati ...

Migranti Claviere - tensione Italia-Francia : poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese : Teleborsa, - Sale la tensione Italia-Francia sulla questione Migranti . Dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini, in seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il ...

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Migranti - la Francia a Salvini : "No scelte unilaterali - colloqui Ue" : Ieri sera, dopo i fatti di Claviere, la Francia ha proposto all'Italia un incontro per migliorare la cooperazione al confine. "L'Italia non e' piu' pavida - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini - rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino. Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. Segui su affaritaliani.it

Claviere - agenti italiani presidiano il confine |Francia : "No a dannose soluzioni unilaterali" |Salvini : "Incontrerò il vostro ministro a Roma" : Dopo gli sconfinamenti francesi, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il confine con la Francia. Arrivano anche i funzionari del ministero. Intanto il ministro dell'Interno di Parigi, Castaner, si dice intenzionato a incontrare i suoi omologhi Ue. Ok di Salvini che però aggiunge: "Continueremo a controllare"

