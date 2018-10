Rugby – L’Italia vola a Chicago | le parole di O’Shea | “ecco cosa sarà importante”

Rugby - la Georgia si prepara per il Test Match contro l’Italia : ecco i convocati del ct Haig : Italia e Georgia torneranno ad affrontarsi in un Test-Match ufficiale a quindici anni dall’unico confronto diretto, datato 2003 ad Asti in preparazione ai Mondiali australiano di quell’anno Milton Haig, responsabile tecnico della Georgia, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte ai Test Match 2018, inclusa la sfida del 10 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) contro l’Italia al ...

Rugby femminile - l’Italia si prepara al match contro la Scozia : ventiquattro le azzurre convocate : Il ct Andrea Di Giandomenico ha scelto le ventiquattro azzurre che nel primo pomeriggio di mercoledì 31 si ritroveranno a Montichiari Avrà inizio mercoledì 31 ottobre il raduno delle azzurre in vista dell’esordio stagionale contro la Scozia di domenica 4 novembre a Calvisano (Brescia, calcio d’inizio ore 13.45). Sede del match il Pata Stadium, impianto del Rugby Calvisano, cui è affidata l’organizzazione del primo dei due test match ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Lirfl (Rugby a 13) - Marini e l’amichevole dell’Italia : «Ci saranno nuovi innesti - ma già pronti» : Roma – La data è fissata (25 novembre), la sede pure (si giocherà allo stadio comunale di Spoleto). L’Italia del rugby a 13, che rappresenta il movimento della Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl), vuole chiudere al meglio il suo 2018 e per farlo servirà una prestazione convincente, condita magari anche da una vittoria. Riccardo Marini, che assieme a Pierpaolo Rotilio è alla guida della Nazionale dal settembre del 2015, presenta il ...

Rugby – Svelata a Milano la nuova maglia Home dell’Italia : FIR e Macron svelano la nuova maglia Home 2018/19 dell’Italia La Federazione Italiana Rugby eMacron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, dopo la presentazione romana della maglia “Alternate”, hanno scelto Milano per svelare la nuova “Home”che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019 che, dopo il mese di novembre dedicato ai ‘Cattolica Test Match’ (il 10 a Firenze, il 17 a Padova e il 24 a Roma), si tufferà ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match 2018 : Iniziato quest’oggi a Verona il primo raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dei Cattolica Test Match 2018 Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in preparazione ai Cattolica Test Match 2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due ...

Rugby – Fischetti e Biondelli invitati al raduno dell’Italia a Verona : Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli invitati dal Commissario Tecnico Conor O’Shea al raduno della Nazionale Italian Rugby a Verona Lo staff della Nazionale Italiana Rugby, guidato dal Commissario Tecnico Conor O’Shea, ha invitato gli atleti Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli a partecipare al primo raduno di preparazione dei Cattolica Test Match 2018, in calendario a Verona dal 21 al 24 ottobre con allenamento in ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Rugby - sarà Nigel Owens a dirigere il test match che l’Italia giocherà contro l’Irlanda a Chicago : Andrew Brace sarà invece il direttore di gara dell’ultimo Cattolica test match di Novembre dell’ItalRugby allo Stadio Olimpico di Roma contro gli All Blacks World Rugby ha ufficializzato il panel arbitrale relativo ai 45 test match della finestra autunnale in programma a Novembre. “A meno di un anno di distanza dal Kick-off della Rugby World Cup in Giappone – ha esordito Bill Beaumont, presidente di World Rugby – tifosi e addetti ...