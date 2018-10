Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile

Rugby – Campionato di TOP12 : tutti i risultati delle gare del quinto turno - Petrarca Padova al comando : Il Petrarca Padova guida la classifica dopo il quinto turno grazie alla vittoria sul Lafert San Donà nel derby veneto I Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca Padova conservano l’imbattibilità stagionale ed il primato in solitaria nel TOP12 venendo a capo solo nei minuti finali del derby veneto in casa del Lafert San Donà: al “Pacifici” finisce 9-13, con una meta di Trotta decisiva nelle battute finali dopo che tre calci piazzati avevano ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Petrarca Padova resta in testa in solitaria : quinta giornata per il campionato di Top 12 di Rugby, massima serie italiana: si sono disputati sei incontri divisi nel week-end (due sabato e quattro domenica). resta in testa il Petrarca Padova che soffre a San Donà ma riesce ad imporsi di misura. Ad inseguire troviamo le Fiamme Oro che battono a domicilio 31-22 il Valsugana Rugby Padova. Netto il successo del Calvisano in casa della Lazio arrivato nella giornata di ieri. Stesso risultato ...

Rugby - Serie A maschile e femminile : i risultati della giornata : Rugby, Serie A maschile e femminile sono giunte rispettivamente alla 2ª e 3ª giornata di campionato Prima vittoria stagionale per il Sitav Lyons Piacenza che dopo la seconda giornata di campionato balza in testa alla classifica del Girone 1 che si presenta molto equilibrato. Per i piacentini successo per 35-20 sul Rugby Milano che vale il primato. Unica vittoria esterna è quella del Parabiago sul TKGroup Torino per 20-10. Successi interni ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della terza giornata. In quattro a quota 15 punti : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 15, mentre resta in scia il Benetton Treviso, vittorioso contro il Pisa, infine prima vittoria del Torino, che batte il Milano; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Donne Etrusche e stacca Ferrara, vittoriosa, ma di misura, con Bisenzio, mentre le Belve Neroverdi passano a Torre del Greco, infine il ...

Rugby – Coppa Italia : disputata la seconda giornata - tutti i risultati dei due gironi : Ecco tutti i risultati della seconda giornata della Coppa Italia di Rugby, tanti i risultati a sorpresa seconda vittoria consecutiva per il Valsugana Rugby Padova che nella seconda giornata del Girone 1 della Coppa Italia espugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : prosegue la fase a gironi dei due tornei. I risultati della seconda giornata : prosegue il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini sale a quattro successi l’Argentina, a tre la Francia, mentre il Giappone si ...

Rugby - in campo la serie A maschile e femminile : ecco tutti i risultati di giornata : Tante le partite disputate oggi nella serie A maschile e femminile di Rugby, ecco tutti i risultati Quattro vittorie e un pareggio nella prima giornata del Girone 1 del Campionato Italiano di serie A. Successi con bonus per ASR Milano, Cus Genova e Cus Torino rispettivamente su TKGroup Rugby Torino, Cus Milano e Pro Recco. Esordio con vittoria per il Biella che batte 24-17 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Pareggio 29-29 tra ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : scattata la fase a gironi dei due tornei. I risultati della prima giornata : Scattato il torneo di Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini doppio successo per Argentina e Francia, mentre il Giappone si ferma ad ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : risultati e classifiche della prima giornata : prima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby 2018-2019. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche dei due gironi. GIRONE 1 sabato, 13 ottobre 2018 16:00 Valsugana Rugby Padova – Lafert San Donà 34 : 14 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 16:00 Verona Rugby – Mogliano Rugby 1969 48 : 7 Arbitro: Luca Trentin ...

Rugby – Serie A femminile : i risultati della prima giornata di campionato : Serie A femminile di Rugby: i risultati da tutti i campi della prima giornata di campionato Partono subito a spron battuto le finaliste dello scorso campionato della Serie A femminile. Nella prima giornata dell’edizione 2018/19 le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno nel Girone 1 superano 60-0 il Cus Milano in una gara senza storia. Vittoria senza problemi anche per il Valsugana Rugby Padova che batte a domicilio 57-5 il Rugby ...

Rugby – Top12 - IV giornata : i risultati da tutti i campi : Top12, IV giornata: cadono ValoRugby e Calvisano. Il Petrarca vola in vetta Ribaltoni ed emozioni nella quarta giornata di campionato del Top12. In un turno che non ha visto nessuna squadra portare a casa il punto bonus offensivo, il Petrarca conquista la vetta solitaria grazie alla vittoria per 18-7 sul Verona: agli scaligeri non è bastata la meta di Mortali nel finale di primo tempo che ha riaperto momentaneamente la partita. Un calcio ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. Clamorosa sconfitta del Calvisano - ValoRugby Emilia vola in vetta : Ha del clamoroso la sconfitta della capolista Patarò Calvisano in trasferta con il Lafert San Donà nella terza giornata del Top 12 2018-2019 di Rugby. Cambia dunque la vetta della classifica: il ValoRugby Emilia è la grande sorpresa e diventa prima della classe. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica aggiornata. terza giornata 16:00 Fiamme Oro Rugby – Toscana Aeroporti I Medicei 15 : 14 Arbitro: ...