Roma | Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook M5s | “Comprarla

Roma - Repubblica sceglie immagine del sit-in contro Raggi per Facebook. M5s : “Comprarlo equivale a finanziare il Pd” : “Comprare la Repubblica equivale a finanziare il Pd“. È il titolo di un post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul Blog delle stelle, poi rilanciato sull’account Twitter del Movimento. L’argomento è la foto di copertina scelta dall’edizione Roma na del quotidiano per la propria pagina Facebook: un’ immagine della manifestazione “ Roma dice basta” che si è tenuta ieri contro l’amministrazione di ...

mediaset - rete 4 * ' Quarta Repubblica ' : DOMANI UN'INTERVISTA A Roma NO PRODI Ed UN REPORTAGE SUI MIGRANTI MESSICANI - TRA GLI OSPITI ... : ... l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex Presidente del Partito Democratico parlerà infatti ai microfoni della trasmissione di politica ed economia, temi al centro dell'informazione pubblica ...

L'intera stazione è sotto sequestro dopo l'incidente di ieri sera, i treni transitano ma non si fermano