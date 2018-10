Roma | Raggi | ' Sono il sindaco di tutti i romani | facciamo squadra'

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

Il sindaco di Roma Raggi e le accuse della piazza : 'Non mollo - Salvini rispetti i patti' : Metà pomeriggio: Virginia Raggi si trova al centro Coc della Protezione civile. Vuole accertarsi di persona sull'allarme meteo previsto per oggi sulla Capitale, doveva partire in serata per Buenos ...

Il sindaco di Roma Raggi e le accuse della piazza : «Non mollo - Salvini rispetti i patti» : Metà pomeriggio: Virginia Raggi si trova al centro Coc della Protezione civile. Vuole accertarsi di persona sull?allarme meteo previsto per oggi sulla Capitale, doveva partire in serata...

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

Roma - Pd replica alla Sindaca Raggi : 22.08 "Virginia Raggi affida ai social parole di odio e disprezzo verso i cittadini che oggi hanno dato vita alla splendida manifestazione civica e spontanea di Piazza del Campidoglio. Un momento di orgoglio e riscatto per la città a cui migliaia di Romani hanno preso parte senza bandiere di partito che ha visto la partecipazione di elettori di ognischieramento, anche tante persone che solo 28 mesi fa l'avevano scelta e ora sono i primi a ...

'Roma dice Basta' - Raggi : Pd ha provato a camuffarsi e a dire 'Basta' - Romait - : Noi abbiamo aperto asili e scuole; abbiamo stanziato 137 milioni per lavori pubblici necessari a rilanciare città ed economia; abbiamo aperto cantieri ovunque; acquistato 600 autobus nuovi che dal ...

Roma - Raggi : 'Pd camuffato in piazza - strumentalizza dopo aver distrutto' : Noi abbiamo aperto asili e scuole; abbiamo stanziato 137 milioni per lavori pubblici necessari a rilanciare città ed economia; abbiamo aperto cantieri ovunque; acquistato 600 autobus nuovi che dal ...

Raggi : Pd camuffato in piazza - strumentalizza dopo aver distrutto Roma : Con un durissimo post su Facebook, Virginia Raggi critica il "Pd che strumentalizza" la manifestazione contro il degrado a San Lorenzo, Roma, dopo la morte di Desirée in un locale privato abbandonato. ...

Roma DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" manifestazione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Romadicebasta - migliaia al Campidoglio contro il degrado/ Ultime notizie “Raggi dimettiti non hai fatto nulla" : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:05:00 GMT)

“Roma dice basta” - in migliaia scendono in piazza contro il degrado e la Raggi : «Roma dice basta». In migliaia sono scesi in piazza del Campidoglio per manifestare per la «Dignità di Roma» e per protestare contro la «grande monnezza», le buche, «l’abbandono della città» oltre che chiedere le dimissioni della prima cittadina della Capitale. Una protesta pacifica con tanti cori e cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi ingh...

Roma : in oltre 5mila chiedono dimissioni Raggi : Roma, 27 ott., askanews, - 'Tutti per Roma, Roma per tutti' 'il vento è cambiato e sa di mondezza'. Con questi slogan il coordinamento anti/degrado #Romadicebasta nato online ha centrato il suo primo ...

Roma - «Raggi dimettiti» : la protesta dei cittadini contro il degrado : In migliaia affollano piazza del Campidoglio per la mobilitazione organizzata da un gruppo di donne. «La Capitale deve tornare ad essere una città degna»

Roma - migliaia di cittadini al Campidoglio contro il degrado. I cori : “Raggi dimettiti”. “L’avevo votata - ora mi pento” : cittadini in piazza per dire basta. “Stop al degrado“, “Tu pisoli, io brontolo”, e cori: “Raggi dimettiti”. A migliaia sono scesi in piazza questa mattina contro il degrado e i tanti problemi della Capitale. “Non abbiamo un sindaco, abbiamo un ologramma”, dicono i manifestanti. “Io l’avevo votata, Virginia Raggi, ma me ne sono pentita”, dice una manifestante. “Dopo due anni ...