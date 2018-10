Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Successi casalinghi per Cantù e Varese

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018)supera Reggio Emilia,batte Trieste: idella 4ªdiA diDopo il successo di Cremona in trasferta sul campo di Bologna nel lunch match, la 4ªdiA prosegue con 2 incontri nel pomeriggio-Reggio Emilia e-Trieste. Nella prima sfida, èad imporsi per 101-95 su Reggio Emilia. I ragazzi di coach Pashutin ottengono il terzo successo consecutivo, mentre per gli emiliani è la terza sconfitta di fila nelle prime 4 gare della stagione.vola dunque in terza posizione, alle spalle di Venezia e Milano, mentre Reggio Emilia resta ancora in zona retrocessione. Anche nel secondo match resiste il fattore campo, conche si impone agilmente su Trieste per 78-66. I lombardi restano in zona playoff, inanellando il loro secondo successo consecutivo, il terzo della stagione e restano a contatto col gruppo di ...