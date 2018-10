RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA | ALLARME MALTEMPO Ultime notizie | allagamenti e disagi in

RISCHIO sismico scuole Ragusa : finanziamenti dalla Regione : Serviranno a valutare il Rischio sismico negli edifici scolastici dell'ex provincia di Ragusa più a Rischio i progetti finanziati dalla Regione

Terrorismo - paura per alto RISCHIO in Italia. Anche scuole monitorate : Continua ad incrementarsi, ed in modo decisamente allarmante, il numero dei jihadisti e degli integralisti islamici presenti in Italia per i quali viene decretata l"espulsione dai confini nazionali a causa di un incombente rischio Terrorismo.I numeri che si possono registrare nel nostro Paese sovrastano decisamente quelli rilevabili in altre zone del continente europeo e mostrano che ci troviamo dinanzi ad un fenomeno in costante ascesa. Basti ...

Italia prima in Ue per numero espulsioni di jihadisti : "RISCHIO proselitismo tra i ragazzi delle scuole" : Dal 2018 sono stati 105 i provvedimenti presi dal Ministero dell'Interno raggiungendo quota 340 negli ultimi tre anni.

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il maltempo : RISCHIO alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

Maltempo Sardegna : corsi d’acqua a RISCHIO esondazione - scuole chiuse anche a Muravera e Castiadas : Alcuni corsi d’acqua nel Cagliaritano, a causa delle intense piogge delle scorse ore, sono a rischio esondazione: i carabinieri stanno presidiando, in via precauzionale, il ponte in località Camisa, a Castiadas (Sarrabus), il rio Gutturu Mannu e il Guttureddu, nel Cagliaritano. Nella zona di Uta (Cagliari) gli allagamenti minacciano alcuni tratti della SP1 (la zona del carcere e quella di Santa Lucia). Situazione critica tra San Vito e ...

Allerta Meteo - RISCHIO alluvione al Sud - Mercoledì 3 Ottobre scuole chiuse in molti comuni [ELENCO LIVE] : C’è preoccupazione al Sud Italia per il forte maltempo in atto: l’Allerta Meteo per domani, Mercoledì 3 Ottobre, è di un livello ancora più alto dopo l’avviso della protezione civile che ha previsto uno scenario di “criticità arancione” su tutta la Calabria, tutta la Basilicata, gran parte della Puglia e gran parte della Sicilia. Così molti Sindaci hanno già deciso di emettere unìapposita ordinanza di chiusura delle ...

Campobasso - chiuse 20 scuole a RISCHIO crollo/ Ultime notizie - sindaco : "non si può vivere nell'angoscia" : Campobasso, chiuse venti scuole a rischio crollo. Ultime notizie, il sindaco Antonio Battista: "Scelta impopolare ma non si può vivere nell'angoscia".(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:55:00 GMT)

Campobasso - il sindaco chiude 20 scuole : sono tutte a RISCHIO crollo : Il sindaco di Campobasso , Antonio Battista, ha ordinato la chiusura di 20 delle 35 scuole di ogni ordine e grado del capoluogo molisano: dopo i controlli di tecnici comunali e vigili del fuoco, una ...

SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE E SCERBATURA : CONSIGLIERI M5S - A RISCHIO STUDENTI PER MANCATI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE SCUOLE. AMMINISTRAZIONE ... : "E' stato corretto da parte della giunta comunale sollevare la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, ma sarebbe altrettanto opportuno occuparsi della salvaguardia degli alunni nei ...

Scuole a RISCHIO sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Ragazzi con balbuzie : piu' a RISCHIO bullismo in scuole : I Ragazzi con balbuzie tre volte più a rischio di bullismo a scuola. #liberalavoce: un video per aiutare i Ragazzi con balbuzie a vincere isolamento