Una studentessa riminese haal Pronto soccorso dove si è rivolta di essere stata violentata e segregata in casa, per una notte, da unpakistano con regolare permesso di soggiorno. I medici hanno riscontrato lividi ed ecchimosi compatibili con il racconto della. L'uomo, che lavora in una rosticceria, è statoa piede libero per violenza sessuale e sequestro di persona.(Di domenica 28 ottobre 2018)