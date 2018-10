Rimini | studentessa violentata | denunciato uno straniero di 43 anni

Rimini - studentessa segregata e violentata : denunciato un 43enne : Una studentessa riminese di 23 anni ha dichiarato ai medici dell'ospedale Infermi di Rimini di essere stata violentata e segregata in casa per una notte da un cittadino pakistano . Sul corpo della ...

Studentessa canadese denuncia stupro in spiaggia a Rimini - per i medici era ubriaca : Una Studentessa canadese ha denunciato alla polizia di essere stata stuprata la scorsa notte in spiaggia a Rimini . Dopo aver raccontato l'accadito, la 22enne è stata trasferita all'ospedale di Rimini,...