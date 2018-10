RIGORE JUVENTUS | VIDEO Penalty ok ma Dybala si lascia cadere dopo il contatto con

Juventus ed il doppio ‘aiutino’ di RIGORE : bufera dopo la gara contro l’Empoli [FOTO] : La Juventus è scesa in campo per la gara della 10^ giornata del campionato di Serie A, i bianconeri hanno conquistato tre punti sul campo dell’Empoli grazie ad un super Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, brividi per la squadra di Allegri che era passato in svantaggio dopo il gran gol di Caputo. Ma non sono mancate le clamorose polemiche per due chiari episodi che hanno condizionato la partita. Il primo è stato il mancato ...

Empoli-Juventus : RIGORE “generoso” per i bianconeri - il VIDEO che fa discutere : Empoli-Juventus, discussioni copiose attorno al rigore assegnato ai bianconeri e trasformato da Cristiano Ronaldo Empoli-Juventus, Calvarese sta facendo molto discutere a causa della decisione di comminare un calcio di rigore molto dubbio ai bianconeri per atterramento in area di rigore di Dybala. La Joya si lascia cadere dopo un contatto che di certo c’è con Bennacer, ma si tratta di un contatto molto lieve all’apparenza. ...

Empoli-Juventus diretta live 1-0 : proteste per un RIGORE non fischiato! [FOTO e VIDEO] : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...

Juventus-Young Boys - RIGORE netto non assegnato a Dybala : Var necessario anche in Europa [VIDEO] : Dybala cerca con insistenza la tripletta personale. Dopo aver realizzato due reti nella prima frazione di gioco, l’attaccante argentino ha prima colpito un palo a Von Ballmoos e subito dopo è stato atterrato irregolarmente da un difensore avversario in area degli svizzeri. Per il direttore di gara Karasev, però, è tutto regolare. Rivedendo le immagini il rigore sembra netto: episodi come questo suggeriscono la fondamentale importanza ...

Champions League - Valencia-Juventus 0-2 : rosso a Ronaldo - Pjanic ne fa due su RIGORE : Chiamatela maledizione spagnola oppure sindrome da rosso in Champions League: cambia la città, da Madrid a Valencia,, cambiano gli interpreti, da Buffon a Ronaldo, ma pochi mesi dopo la storia si ...

Champions - Juventus di RIGORE a Valencia : 0-2 siglato Pjanic. Espulso CR7 : La Juventus di Massimiliano Allegri dimostra di aver carattere e vince di rigore, per 2-0, sull'ostico campo del Valencia. La gara è stata condizionata dall'espulsione di Cristiano Ronaldo al 29' del primo tempo per il battibecco avuto con l'ex difensore dell'Inter Murillo. L'arbitro tedesco Brych è stato avvertito dall'addizionale ed ha deciso di espellere CR7: al primo rosso in carriera in 154 gettoni in Champions. Nonostante questo la ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su RIGORE - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Valencia-Juventus 0-1 La Diretta Pjanic sblocca su RIGORE - CR7 espulso : Comincia da Valencia la corsa della corazzata guidata da Massimiliano Allegri alla conquista della Champions League 2018/2019, obiettivo dichiarato dalla società di Torino e per il quale i bianconeri ...

Juventus-Valencia - RIGORE sacrosanto per i bianconeri : Pjanic fredda Neto dal dischetto [VIDEO] : Fallaccio di Parejo su Joao Cancelo sul finire del primo tempo, Pjanic si incarica di battere il penalty e supera Neto Prima l’espulsione di Cristiano Ronaldo, poi il rigore concesso. Succede tutto nel finale del primo tempo al Mestalla, con la Juventus che passa in vantaggio grazie alla perfetta trasformazione di Miralem Pjanic dagli undici metri. Il bosniaco non sbaglia dal dischetto, sfruttando al meglio la massima punizione ...

