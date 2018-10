Riccaro Muti | A 7 anni mi regalarono un violino Piansi | volevo un fucile di legno

huffingtonpost

(Di domenica 28 ottobre 2018) Quando gliilaveva sette, era Natale. Lui pianse, non lo voleva, sognava undicon il tappo. Il padre, deluso, affermò: "Riccardo non è portato per la musica". Quel bambino che non voleva suonare, che rifiutava lo studio del solfeggio perché voleva giocare a pallone per strada era Riccardo. L'amore folle per la musica arrivò dopo, all'improvviso, e non l'ha più lasciato. In una lunga intervista al Corriere della Sera il Maestro racconta la sua infanzia e l'Italia di allora:Era un'Italia felice, più povera ma felice. Oggi siamo più ricchi ma perduti, come in Amarcord, il film di Fellini, quel padre che esce nella nebbia e dice: ci siamo persi. Le persone non parlano più, a tavola le famiglie sono chine sui cellulari.Il Paese era in ricostruzione, non solo da un punto di vista economico ma ...