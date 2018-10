Red Dead Redemption 2 | Come sbloccare la doppia fondina

Guida Red Dead Redemption 2 - come guadagnare denaro velocemente : La lunga attesa per Red Dead Redemption 2 è finalmente finita: gli ultimi mesi sono stati indubbiamente difficili per la community di giocatori, complici anche i vari filmati diffusi dagli sviluppatori, ma dallo scorso venerdì le lande del Far West digitale di Rockstar Games sono liberamente esplorabili da tutti gli aspiranti cowboy. Un mondo di gioco incredibilmente vasto e finemente curato, in cui è possibile dedicarsi a una serie di attività ...

Red Dead Redemption 2 Gratis Con Xbox One S o Xbox One X : Red Dead Redemption 2 in regalo per chi acquista una Xbox One S o Xbox One X su Amazon. Come avere Red Dead Redemption 2 Gratis con Xbox One Proprio come accaduto qualche settimana fa con FIFA 19, Microsoft ha creato una nuova vendita abbinata molto interessante che permette di avere in regalo Red Dead Redemption 2 acquistando una Xbox […]

Red Dead Redemption 2 - successo per il gioco uscito ieri per PlayStation 4 e Xbox One : Dopo un'attesa durata 8 anni, finalmente Rockstar Games ha rilasciato il nuovo capitolo di Red Dead Redemption, un gioco open world ambientato ai tempi dei cowboys, delle sparatorie e delle scazzottate nei saloon. Il gioco è stato rilasciato il 26 ottobre in tutto il mondo e, nel giro di poche ore, è stato accolto positivamente da tutti i giocatori amanti della serie e anche dai siti di critica. Il gioco presenta delle novita' assolute mai viste ...

Red Dead Redemption 2 : Come barare a Poker : Concludiamo le Guide di oggi su Red Dead Redemption 2 con “Come barare a Poker“. Nell’articolo Red Dead Redemption 2: Come guadagnare denaro, vi abbiamo illustrato tutti i metodi per fare soldi, tra questi vi è il Poker. Come barare a Poker in Red Dead Redemption 2 Per fare denaro con il Poker in Red Dead Redemption 2, non bisogna essere giocatori abili quando si è in grado di barare. Potete giocare a Poker ...

Red Dead Redemption 2 potrebbe fruttare a Rockstar 538 milioni di dollari in royalties : Red Dead Redemption 2 secondo gli analisti sarà un successo clamoroso, capace di generare una previsione di 538 milioni di dollari di royalties, riporta VG247.Secondo l'analista di BMO Capital Markets, Gerrick Johnson, le royalties derivanti dalla vendita di Red Dead Redemption 2, associato al continuo successo di GTA Online, potrebbero portare a Rockstar Games 538 milioni di dollari solamente in quest'anno.Gli analisti stimano che Red Dead ...

Red Dead Redemption 2 - un successo clamoroso. Trama avvincente e dettagli valgono voti da 9 - 5 : Il lancio di Red Dead Redemption 2 sta ottenendo un successo clamoroso tra i critici del settore, almeno secondo quanto scrive il portale iberico marca.com. Le prime stime affermano che potrebbero addirittura essere infranti i record, che parevano irraggiungibili, di Grand Theft Auto V (GTA 5). Le vendite sono partite in questi giorni, ma alcuni siti specializzati nel settore degli eSports lo hanno testato in anteprima nei mesi precedenti e ...

Red Dead Redemption 2 : Come funzionano i duelli : Ebbene si, in Red Dead Redemption 2 esiste il cosiddetto “Mezzogiorno di fuoco”, il duello tra Arthur e il suo sfidante, ma Come funziona? Presto detto! Come funzionano i duelli in Read Dead Redemption 2 Non basta schiaffeggiare qualcuno con il guanto per sfidarlo a duello, ma sopratutto per sopravvivere ad esso. In Red Dead Redemption 2 i duelli sono parte integrante dell’esperienza di gioco ideata da Rockstar. Il ...

Red Dead Redempion 2 : Come rapinare passanti e negozi : Come vi abbiamo già illustrato nel nostro articolo “Come guadagnare denaro in Red Dead Redemption 2“, tra i metodi elencati vi è la Rapina, a seguire vi spiegheremo passo passo quello che c’è da sapere. Come rapinare in Red Dead Redemption 2 Sia che decidiate di rapinare una banca che un negozietto o passante, vi sono delle cose che dovete tenere bene a mente: Assicuratevi che non ci siano testimoni, ...

Red Dead Redemption 2 : Come funziona l’istinto e il Dead Eye : Come nei capitoli precedenti, anche in Red Dead Redemption 2 è presente il Dead Eye oltre che l’istinto, ma cosa sono, quando e Come si usano? Scopriamolo insieme. Red Dead Redemption 2 Dead Eye e Istinto: Quando e Come usarli! Il Dead Eye e l’istinto, sono due modalità che utilizzerete spesso nel corso dell’avventura, la prima rivolta agli scontri mentre la seconda alla caccia. Il Dead Eye vi ...

Red Dead Redemption 2 : Come pagare la cauzione e rimuovere taglia e ricercato : In Red Dead Redemption 2 ogni azione ha una conseguenza, spetta a voi decidere se uccidere qualcuno o risparmiarlo, aiutarlo o derubarlo, ma con la decisione dovete anche assumervi le vostre responsabilità su eventuali conseguenze. Se avete una taglia da ricercato sulla testa e volete sapere Come fare per rimuoverla e dunque ripagare il vostro debito con la legge, allora siete nel posto giusto. Come rimuovere il ricercato e la ...

Red Dead Redemption 2 : Come craftare tonici - cibi - munizioni ed altro ancora : Red Dead Redemption 2 può essere considerato per certi versi un RPG western, tra gli elementi che caratterizzano il suddetto genere, vi è la possibilità di craftare munizioni, tonici, cibi ed altro ancora, scopriamo in che modo. Come craftare in Red Dead Redemption 2 Come ogni RPG che si rispetti, anche in Red Dead Redemption 2 è possibile craftare, a patto che disponiate di ricette e materiali richiesti ...

Red Dead Redemption 2 : Come migliorare salute e stamina : In Red Dead Redemption 2 migliorare la salute e la stamina è importante, in questo modo potete correre più a lungo, resistere ad un maggior numero di colpi e cosi via dicendo. In questa Guida vedremo Come migliorare la salute e la stamina di Arthur. Come migliorare salute e stamina in Red Dead Redemption 2 In Red Dead Redemption 2 esistono 3 tipologie di tonici che possono essere acquistati, craftati o recuperati in giro per la ...

Red Dead Redemption 2 : Come migliorare il cavallo : Il cavallo in Red Dead Redemption 2 è il vostro migliore amico, non si tratta solo di un mezzo di trasporto ma di un fidato compagno d’avventura, per tanto è importante prendersene cura per migliorare le lunghe cavalcate che vi attendono. Come prendersi cura del cavallo e migliorarlo in Red Dead Redemption 2 In Red Dead Redemption 2 è possibile instaurare un legame con il cavallo, migliorando sia la ...