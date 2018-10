Real | Sergio Ramos ' avvisa' Conte | ' Il rispetto si guadagna | non si impone'

“Nonnismo” in casa Real Madrid : Sergio Ramos prende a pallonate un canterano [VIDEO] : Sergio Ramos vuole farsi rispettare dai giovani canterani del Real Madrid, con metodi a volte un po’ sopra le righe Sergio Ramos ha preso letteralmente a pallonate un canterano durante un allenamento del Real Madrid. Nonnismo puro e semplice quello del difensore Madridista che ha umiliato il povero ragazzino, il quale a testa bassa è andato via prendendosi le pallonate del capitano. Gli altri componenti della rosa e dello staff ...

Real Madrid - tensione in allenamento : Sergio Ramos tira due pallonate al giovane Reguilón. Poi si scusa : Valdebebas, aria tesissima. Il Real campione d'Europa da tre anni consecutivi ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre i ko di fila. Cska Mosca in Champions più Alves e Levante in Liga. Nell'...

Shock Real Madrid - Sergio Ramos perde la testa e prende a pallonate un compagno di squadra [VIDEO] : E’ un momento difficilissimo in casa Real Madrid, percorso Shock in Liga per i Blancos, nelle ultime quattro partite tre sconfitte ed un solo pareggio e settimo posto in classifica con la vetta distante quattro punti. Sulla graticola è finito l’allenatore Lopetegui, per il momento confermato ma serve un cambio di marcia già dalle prossime partite. Ma la tensione è altissima in casa Real Madrid, in particolar modo Sergio Ramos ...

Real Madrid - tensione in allenamento : Sergio Ramos tira due pallonate al giovane Reguilón : Valdebebas, aria tesissima. Il Real campione d'Europa da tre anni consecutivi ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre i ko di fila. Cska Mosca in Champions più Alves e Levante in Liga. Nell'...

Realizzato un annullo in occasione della visita a Pontedera del Capo dello Stato - Sergio Mattarella : Poste Italiane celebra con un annullo filatelico la memoria di Giovanni Gronchi. L’iniziativa filatelica è stata realizzata in occasione della visita

Real Madrid - Lopetegui non rischia l’esonero : Sergio Ramos lo difende a spada tratta : Real Madrid, Lopetegui non rischia l’esonero per il momento, il tecnico è però sotto esame: le prossime gare saranno fondamentali Il Real Madrid è in piena crisi dopo la sconfitta contro l’Alaves, ma mister Lopetegui al momento non rischia la panchina. Il tecnico è stato difeso a spada tratta dai vertici della società ed anche da Sergio Ramos, il quale dopo il flop ha voluto spendere parole importanti a supporto del tecnico: ...

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Sergio Ramos dice addio a Cristiano Ronaldo “ha segnato un’epoca - ma per il Real Madrid è il passato” : Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma, Sergio Ramos dà l’addio a Cristiano Ronaldo, aprendo una nuova pagina europea della storia del Real Madrid “Cristiano Ronaldo ha segnato un’epoca a Madrid, ha battuto ogni record ma è già il passato“. Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, parla così di CR7 alla vigilia della partita di Champions League contro la Roma. “Non possiamo vivere nel ...

Real Madrid - Sergio Ramos che stoccata a Griezmann : “E’ un ignorante” : Sergio Ramos- Un attacco totale con frasi ad effetto chiare e decise. Sergio Ramos non le manda a dire a Griezmann e punge l’attaccante francese, reo di aver “richiesto” il pallone d’oro. Il difensore del Real attacca l’attaccante dell’Atletico senza mezze misure. “E’ un ignorante” Sergio Ramos ha così commentato: “L’ignoranza è una cosa molto […] L'articolo Real Madrid, ...

Real - c'è la Roma per la prima in Champions senza CR7. Sergio Ramos : "Forti anche senza di lui..." : I campioni d'Europa da più di 800 giorni, il Real ha alzato la coppa più grande nelle ultime tre edizioni, sono pronti ad inseguire un nuovo, nobilissimo, traguardo. E a farlo senza quella che è stata ...

DIRETTA/ Girona Real Madrid (risultato live 1-1) streaming video Dazn : cucchiaio di Sergio Ramos! : DIRETTA Girona Real Madrid, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la seconda giornata della Liga spagnola 2018-2019(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:57:00 GMT)