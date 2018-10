Real Madrid | scelto Conte | domani l' annuncio?

Conte atteso a Madrid per la firma con Real : per l'esonero di Lopetegui manca solo l'ufficialità : L'ex tecnico del Chelsea pronto a lasciare Londra e volare in Spagna: già fissata la sua presentazione

Real Madrid - Conte sempre più vicino alla panchina. Lopetegui verso l’esonero : Dopo il pesantissimo 5-1 subito per mano del Barcellona nel Clasico dal Real Madrid, la panchina di Julen Lopetegui avrebbe le ore contate. E sarebbe già stato deciso il suo successore. Si tratta di Antonio Conte che si avvicina sempre di più verso la panchina delle Merengues. Real Madrid, sul nuovo tecnico la scelta è […] L'articolo Real Madrid, Conte sempre più vicino alla panchina. Lopetegui verso l’esonero proviene da Serie A ...

Conte tratta con il Real Madrid : per l'esonero di Lopetegui manca solo l'ufficialità : Fatale l'1-5 nel Clasico. L'ex tecnico del Chelsea è a Londra: in Spagna fissano per lunedì alle 13 la sua presentazione

Real Madrid - Lopetegui al capolinea dopo il ko nel Clasico : Antonio Conte scelto come sostituto : L’allenatore italiano potrebbe essere il sostituto di Lopetegui, ormai verso l’esonero dopo il ko nel Clasico contro il Barcellona L’avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del Real Madrid è ormai al capolinea, la sconfitta contro il Barcellona nel Clasico ha fatto calare il sipario sull’ex ct spagnolo, soprattutto per le dimensioni del ko. AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO L’ufficialità dovrebbe arrivare nella ...

'Real - Conte è già in viaggio verso Madrid' : ROMA - Antonio Conte già in viaggio per Madrid, dove sarà presentato a breve come nuovo allenatore del Real . In Spagna le voci già si rincorrono e proprio domani dovrebbe essere annunciato l'esonero ...

Liga - le pagelle di Barcellona-Real Madrid : Un campione del mondo dovrebbe rendere molto di più. Getty Images Varane in Barcellona-Real Madrid Nacho 4 Lui l'anello debole di una difesa in perenne difficoltà. In occasione del primo gol lascia ...

Barcellona-Real Madrid - le immagini più belle del Clásico. GALLERY : Il primo Clásico della stagione si è chiuso con una storica 'manita' del Barcellona: al Camp Nou 5-1 per i blaugrana, privi di Messi infortunato: tripletta di un sontuoso Suarez, più Coutinho e Vidal. ...

Barcellona-Real Madrid 5-1. Per Lopetegui al Real è finita : Si chiama 'manita' , ovvero cinque gol . Sono quelli che il Real Madrid ha beccato nel ' clasico ' che è andato in scena al Camp Nou , confermando l'eccezionale stato di forma dei blaugrana e le ...

Game over Lopetegui - deciso l’esonero dal Real Madrid : ecco il (super) sostituto : sostituto Lopetegui – Inizio shock di stagione per il Real Madrid, il post Zidane è stato drammatico per i Blancos, così come la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus con il portoghese che sta trascinando il club bianconero. Oggi altra brutta figura per il Real Madrid, la dirigenza si aspettava una reazione nel big match contro il Barcellona che non solo non è avvenuta ma la squadra è andata incontro ad una brutta figura, 5-1 ...

Barcellona-Real Madrid 5-1 : merengues umiliate nel Clasico. Lopetegui a un passo dall'esonero : BARCELLONA - Il Barcellona scopre di poter fare a meno di Messi e umilia il Real Madrid nel Clasico, condannando Julen Lopetegui a un esonero ormai inevitabile. Imbarazzante la prestazione dei Blancos ...

Barcellona-Real Madrid 5-1 : manita e Conte sempre più vicino : BARCELLONA, SPAGNA, - Cinque gol uno più bello dell'altro e il Barca pare dare un ceffone definitivo al futuro in blanco del desolato Julen Lopetegui , che a questo punto ha il destino segnato. In ...

Liga - manita al Camp Nou : il Barca stende il Real Madrid. Lopetegui verso l'esonero : Il Barcellona vince il Clasico 5-1 al Camp Nou, e il Real Madrid affonda, con Lopetegui che ora rischia seriamente l'esonero. È stata una partita a senso unico: due gol catalani a un Real incapace di ...

Barcellona-Real Madrid 5-1 - pagelle e tabellino : Barcellona-Real Madrid, Clasico Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Barcellona-Real Madrid : Suarez “strapazza” Lopetegui - il tecnico spagnolo a rischio esonero [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...