Rally Spagna 2018 | un leggendario Sebastien Loeb vince il RACC davanti a Ogier che torna

(Di domenica 28 ottobre 2018) IlCatalunyaci regala una pagina incredibile della storia del: il nove volte campione del mondo(Citroen C3)la gara spagnola eal successo che gli mancava daldi Argentina 2013. Ilpilota di Haguenau chiude nel migliore dei modi la sua terza apparizione in questa annata e conquista il suo 79esimodella sua immensa carriera. Il francese precede il connazionale(Ford Fiesta) per appena 2.9 secondi, mentre proprio in extremis il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) chiude al terzo posto in classifica generale con un distacco di 16.5 secondi, appena 0.5 su Thierry Neuville (Hyundai i20) che paga a caro prezzo una foratura nell’ultimo chilometro del Power Stage finale che gli costa il terzo posto nella graduatoria ed almeno un punto per la speciale. Con questo risultato il belga perde anche la ...