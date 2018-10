RAI 2 * ' NIAGARA ' | LUNEDì 29 OTTOBRE Licia Colò CI PORTERà ALLE PENDICI DELL' ETNA | E IN

Programmi TV di stasera - lunedì 22 ottobre 2018. Su RAI2 Niagara – Quando la natura fa spettacolo : Niagara - Quando la natura fa spettacolo Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Seconda Serie - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2018, con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini. Prodotta in Italia. Gioielli: All’interno di una gioielleria, ai piedi della cassaforte, aperta e svuotata, giace privo di vita il corpo di Carlo Ficucello, il proprietario del negozio. Gli hanno sparato da distanza ravvicinata. Poco distante dal ...

Niagara 22 ottobre 2018 : anticipazioni con Licia Colò quinta puntata RAI 2 : Niagara " Quando la natura fa spettacolo con Licia Colò Valerio Rossi Albertini in questa puntata ci parlerà di biomimetica, la scienza che studia come la Natura possa essere fonte di ispirazione per ...

Niagara con Licia Colò puntata 8 ottobre 2018 : anticipazioni terza puntata RAI 2 : Due inviati, il giornalista Alessio Aversa e il biologo Raffaele di Placido , realizzeranno inchieste per mostrare gli spettacoli della natura che stiamo rischiando di perdere. Un fotografo ...

TV - RAI2 : appuntamento con “Niagara” - “Quattro milioni di anni fa… la terra” : Terzo appuntamento con Licia Colò e “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, su Rai2 lunedì 8 ottobre, alle 21.20, con la puntata dal titolo “Quattro milioni di anni fa… la terra”. Dopo “Il regno dell’acqua” e “L’equilibrio possibile”, macrotemi delle precedenti puntate, questa volta si andrà alla ricerca di luoghi che testimoniano nella loro bellezza alcune delle diverse ere geologiche del nostro pianeta, ovvero alcune tappe della sua ...

Programmi TV di stasera - lunedì 1 ottobre 2018. Su RAI2 Niagara – Quando la natura fa spettacolo : Licia Colò Rai1, ore 21.25: La Vita Promessa - Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Ricky Tognazzi del 2017, con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo. Prodotta in Italia. Trama: A Little Italy arriva Rosa, una giovane prostituta con a carico un neonato, che ha accettato di sposare Rocco per procura. La giovane, però, si innamora di Michele e, per questo, i rapporti con Carmela diventano sempre più tesi ...

RAI 2 * ' NIAGARA - Quando la natura fa spettacolo ' : Il rapporto tra l'uomo e la natura sarà al centro del racconto di Licia Colò e della ... : Licia Colò accompagnerà il telespettatore in un viaggio unico, negli spettacoli della natura che ancora riescono a emozionare e far sognare. NIAGARA Quando la natura fa spettacolo è un'idea di Licia ...

Licia Colò a Blogo : "Torno in RAI con Niagara. Le polemiche per l'addio a RAI3? Il passato è passato" (VIDEO) : Stasera su Rai2 debutta Niagara (live su Blogo), il programma che segna il ritorno di Licia Colò nella tv pubblica. Intervistata da Blogo, la conduttrice ha spiegato che nella trasmissione porterà "i temi che mi appassionano da tutta la vita". Rispetto alle polemiche che avevano caratterizzato il suo addio dalla Rai (l'allora direttore di Rai 3 Andrea Vianello la sostituì a Kilimangiaro con Camila Raznovich), la Colò ha glissato così:Sono ...

Niagara - stasera in prime time il ritorno su RAI 2 di Licia Colò : Da stasera, il piglio combattivo e l’impegno civile di Licia Colò irrompono nella prima serata di Rai2 con Niagara - Quando la natura fa spettacolo. Una nuova produzione Rai che vedrà la conduttrice e divulgatrice attraversare i cinque continenti per raccontarli in prima persona dai teatri naturali della bellezza. La conduttrice torna in Rai dopo due anni a Tv2000 a condurre Il mondo insieme - che comunque manterrà - ma soprattutto dovrà ...

TV - RAI2 : “Niagara” - quando la natura fa spettacolo : Dal 24 settembre, il piglio combattivo e l’impegno civile di Licia Colò irrompono nella prima serata di Rai2 con “Niagara – quando la natura fa spettacolo“. Una nuova produzione Rai che vedrà la conduttrice e divulgatrice attraversare i cinque continenti per raccontarli in prima persona dai teatri naturali della bellezza. I capolavori della natura, i luoghi ancora incontaminati, gli angoli di paradiso del nostro pianeta saranno ...

Licia Colò - ritorno in prima serata in RAI con Niagara quando la natura fa spettacolo : A distanza di 4 anni dalla sua uscita – tra le polemiche – dalla Rai e conseguente approdo a Tv2000 Licia Colò torna a Viale Mazzini e dal 24 settembre sbarca nella prima serata di Rai2 con Niagara – quando la natura fa spettacolo. Una nuova produzione Rai che vede la conduttrice e divulgatrice attraversare i cinque continenti per raccontarli in prima persona dai teatri naturali della bellezza. I capolavori della natura, i ...

Niagara con Licia Colò - ecco quando parte su RAI 2 | anticipazioni e data ufficiale : Tutto pronto per il debutto di Niagara – quando la natura fa spettacolo, programma di divulgazione condotto da Licia Colò su Rai 2. anticipazioni e data di messa in onda Mancano pochi giorni al debutto di “Niagara – quando la natura fa spettacolo“, il programma di divulgazione che segna il ritorno di Licia Colò in Rai. ecco alcune anticipazioni tutte da leggere! Niagara – quando la natura fa spettacolo: il ritorno di ...

Niagara - conferenza stampa. Fabiano (RAI 2) : "Licia Colò top player della divulgazione" : [live_placement] Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in viale Mazzini la conferenza stampa di Niagara, il nuovo programma di Licia Colò in onda su Rai 2 da lunedì 24 settembre alle ore 21.20. Blogo la seguirà in liveblogging. Oltre alla conduttrice, che con questa trasmissione torna sulla tv pubblica, presenti i registi Pier Paolo Cattedra, Filippo De Masi e Davide Vavalà e il direttore di rete Andrea Fabiano. Niagara, nato da un’idea ...