Ragusa tra le province preferite dai turisti

Avviato il trasferimento al nuovo ospedale di Ragusa : E' stato Avviato il cronoprogramma dei trasferimenti al "Giovanni Paolo II" di Ragusa. Le urgenze al momento saranno garantite in altre strutture

Sicilia : altra notte ad alta tensione - forti temporali da Palermo a Catania e Ragusa : Nuovi forti temporali in Sicilia, prende forma la bassa pressione sul centro-sud. La massa d'aria fredda giunta dai Balcani nel corso di domenica (ieri) dopo aver fortemente colpito a tratti in...

A Ragusa Ibla la mostra La mia anima negli Iblei : Dopo sei anni di lavorazione iniziata a Roma, approda nella sua Ragusa l'artista Iblea Alessandra Bramante. La mostra aperta fino al 28 ottobre

Giornata europea contro la tratta degli esseri umani anche a Ragusa : Ogg si celebra la Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. All'Istituto Fermi di Ragusa una mattinata ricca di eventi con Proxima

Omicidio Maria Zarba a Ragusa : tracce di sangue su auto del marito : Indagini Omicidio Maria Zarba a Ragusa. Spiegata la convalida del fermo per il marito Giuseppe Panascia. Rilevate tracce di sangue nell'auto

La convalida del fermo e' stata notificata all'ex marito, Giuseppe Panascia, 74 anni, l'unico indagato per la morte di Maria Zarba, la donna di 66 anni massacrata giovedi' scorso nella sua abitazione

Tragedia a Marina di Ragusa - annega turista di 68 anni : Morto per arresto cardiaco un turista olandese che oggi pomeriggio stava facendo il bagno a Marina di Ragusa. A lanciare l'allarme la figlia

Piove e le strade della provincia di Ragusa diventano impraticabili : Scicli - Fiumi o laghi. Le strade della provincia di Ragusa, dopo le intense piogge di oggi pomeriggio, sono diventate impraticabili. Fortuna vuole che oggi sia domenica. Nella foto, l'ingresso di ...

Ragusa - rapporto intimo al parco : coppia 'incastrata' da una foto diffusa sul web : Rapporti orali in un luogo pubblico per una coppia all'interno della bambinopoli di Santa Croce Camerina Ragusa. Nel dettaglio i due avrebbero consumato sesso orale su una panchina allocata nel parco giochi sito in via XXIV Maggio a confine con via Fidone. La prova dell'accaduto è una foto scattata da un passante e poi pubblicata sui social da Santa Croce web: l'immagine è diventata virale ed è a 'causa' di questa che i due hanno ricevuto le ...

Maltempo a Ragusa : auto finisce finisce fuoristrada e si ribalta : Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio sulla Ragusa-Marina di Ragusa. Un'auto per cause ancora in corso di accertamento e' finita rovinosamente fuori strada ribaltandosi su un un lato.

Ragusa - sequestrato 1 kg di hashish e 2 mila euro in contanti : Ragusa, sequestrati 1 Kg. di hashish e 2.000 euro in contanti. Arrestato un algerino, soggetto a provvedimento di espulsione dal territorio italiano

Blocco parziale sulla Ragusa Modica - tra via Risorgimento e ospedale Arezzo : Continua a rimanere bloccata in modo parziale la strada che unisce Ragusa a Modica, Chiavola: “il Comune chiarisca come intende intervenire”.