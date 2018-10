Rabbia NoTap contro i 5 Stelle Peggio dei vostri predecessori

affaritaliani

: 'Dimettetevi tutti'. La rabbia dei #NoTap contro il #M5s. Dalle Grandi Navi al gasdotto pugliese passando per il Mu… - ilfoglio_it : 'Dimettetevi tutti'. La rabbia dei #NoTap contro il #M5s. Dalle Grandi Navi al gasdotto pugliese passando per il Mu… - eliolomba : #28ottobre #Tap #NoTap quei pochi che mi conoscono qui sanno che con il #M5S non ho nulla a che fare. Mai votati. M… - Scassuocchio : Rabbia #NoTap contro #M5S: 'Siete peggio dei vostri predecessori.' La caduta di un mito:'E allora il #PD?' -

(Di domenica 28 ottobre 2018) San Foca (Lecce). I comitati No Tap hanno organizzato un sit-in per manifestare la loro contrarietà alla realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall'Azerbaigian. E protestano ancheil M5S, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite... Segui su affaritaliani.it