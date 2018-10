Rabbia | grinta e due punte | è un Milan su misura di Cutrone! La Sampdoria però si arrende

sportfair

(Di domenica 28 ottobre 2018) Ilschiera le duee l’intesa fra Cutrone e Higuain è vincente: lasisolo alle magie di Suso Dopo la cocente sconfitta nel derby contro l’Inter e la prestazione incolore in Europa League contro il Betis, la situazione in casasi era fatta davvero complicata. I rossoneri sembravano aver accusato la doppia batosta psicologica e le certezze della squadra erano venute, progressivamente, a mancare. Gattuso ha dunque deciso di ribaltare il proprio credo tattico. Niente più 4-3-3, ma un 4-4-2 che garantisce più compattezza e copertura. Davanti finalmente le due, tanto invocate da Berlusconi: impossibile lasciare fuori Cutrone, in uno stato di forma fisica e soprattutto mentale, a dir poco devastante. Proprio il giovane bomber delè colui in grado di dare la scossa emotiva alla squadra. Alla prima occasione utile, è proprio ...