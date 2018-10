Quasi…”Coratella”… ma buona veramente

laragnatelanews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Mio figlio ama la coratella. Non è cosa tipica in un bambino di dieci anni, ma i gusti sono da rispettare e non appena ci rechiamo presso il ristorante che conosciamo, in umbria, è sempre la prima domanda che fa al cameriere. Purtroppo però non è un piatto che fanno sempre. La scorsa Pasqua ne aveva voluta davvero tanta e ne era rimasto davvero contento. Poche sere fa “imbrogliando un po'” gliel’ho fatta, con una rivisitazione degli ingredienti, ma cercando di far si che il gusto finale potesse essere simile. Una NON-Coratella, che grazie al gusto persistente del fegato, cipolla, olive e carciofi è riuscita a trasmettere a lui e a tutti noi, a tavola, un buon ricordo. Al supermercato ho comprato della carne tritata di vitello, la salsiccia e il fegato. Nel preparare ho di fatto un soffritto con cipolla di Tropea, sale e salsiccia. In un frullatore ho ...