Quanto ci manca quel vecchio Parlamento dov' era vietato bere il cappuccino

Tiziano Ferro ricorda San Siro e il primo concerto del 2015 - Quanto manca al prossimo tour? : Tiziano Ferro ricorda San Siro con un video estratto dal primo dei suoi concerti allo Stadio Meazza di Milano. L'esibizione del cantante di Latina allo Stadio San Siro di Milano risale al 4 luglio 2015 , prima delle tappe della tournée per la raccolta di successi TZN-The Best of Tiziano Ferro . Lo Stadio tour 2015 fece tappa a San Siro ma anche all'Olimpico. Tiziano Ferro appariva sul palco "appeso" e tra voli pindarici e pedane mozzafiato ...

Di nuovo avvistati gli adesivi in WhatsApp e store per acquisto - Quanto manca al rilascio? : Ci risiamo, gli adesivi in WhatsApp fanno nuovamente capolino nell'ultima versione beta dell'applicazione di messaggistica su dispositivi Android. Non è la prima volta che accade ma il nuovo avvistamento, compresa una piccola novità al riguardo, potrebbe di certo indicarci l'uscita imminente della funzione in una eventuale release pubblica. Come al solito, ad informarci dei progressi compiuti in merito alla questione adesivi in WhatsApp c'è ...