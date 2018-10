Puglia | temporale violento su Manduria e forte downburst | gravi danni in

Maltempo Puglia : autocarro fuori strada durante temporale - un morto : Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Surbo-Torre Rinalda, in Salento. La vittima è Antonio Poso, di 56 anni, di Frigole, marina di Lecce. Era alla guida di un autoarticolato quando, per cause in corso di verifica, ha perso il controllo del mezzo ed e’ finito fuori strada, abbattendo un muretto a secco. Al momento dell’incidente nella zona era in corso un forte temporale. Vani i soccorsi del ...