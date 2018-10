PROTEZIONE CIVILE REGIONALE | ALLERTA N 96 2018

Caduta ramo e allagamenti : interventi sull'albisolese della PROTEZIONE CIVILE e dei vigili del fuoco : Nottata di interventi sul territorio delle due Albisole. Ad Albissola Marina intorno all'una di notte intervento della protezione civile che a causa di un buco che si è venuto a creare in via Gentile ...

Stella - allagamenti a Santa Giustina e San Giovanni : sul posto la PROTEZIONE civile : Nottata di apprensione per i cittadini di Stella. Le forti piogge stanno creando forti disagi sul territorio a cominciare da allagamenti a Santa Giustina e a San Giovanni. 'I nostri volontari della ...

Lombardia : Foroni - 95mila euro a colonna mobile regionale PROTEZIONE CIVILE (2) : (AdnKronos) - E aggiunge: "Voglio sottolineare come ancora una volta Regione Lombardia abbia avuto una particolare attenzione per il suo esemplare sistema di Protezione civile. Con i finanziamenti assegnati riusciremo a ripristinare velocemente la piena efficienza operativa di tutti i mezzi in dotaz

Lombardia : Foroni - 95mila euro a colonna mobile regionale PROTEZIONE civile : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Sono in arrivo interventi di manutenzione straordinaria per tutti gli automezzi e le dotazioni tecniche della colonna mobile regionale (Cmr) della Protezione civile. Grazie alla delibera approvata dalla Giunta lombarda, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezi

PROTEZIONE CIVILE : in Belice esercitazioni per il recupero dei beni culturali e test di nuove tecniche per il rilevamento danni [FOTO] : 1/10 ...

Allerta meteo della PROTEZIONE CIVILE : Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO MALTEMPO : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della PROTEZIONE CIVILE per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Crollo ponte nel Ravennate : la morte in diretta del tecnico della PROTEZIONE CIVILE - Guarda il video del cedimento : La vittima La vittima, Danilo Zavatta, 55 anni, il cui corpo è stato recuperato ore dopo nello spazio tra argine e corso d'acqua, lascia moglie e una figlia dodicenne. Sulla diga erano in corso ...

Ravenna - cede un ponte in diretta tv : muore un tecnico della PROTEZIONE civile. Le immagini del suo tentativo di fuga : Giovedì 25 ottobre è crollato un ponte a San Bartolo, nel Ravennate, mentre erano in corso le indagini dei tecnici della Protezione civile. L’incidente è stato ripreso, in diretta, da Tr24. Come si vede nelle immagini sul viadotto, poco prima del cedimento, c’erano due persone impegnate nel collaudo. Una di loro, Danilo Zavatta, 55 anni, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto schiacciato dalle macerie. La struttura, che ha ...

Cede l'invaso su cui stava lavorando - muore un tecnico della PROTEZIONE civile. Dramma ripreso in diretta : stava facendo dei rilievi quando una parte dell'invaso su cui stava lavorando è crollata e l'ha inghiottito, uccidendolo. A nulla è servita la sua corsa, né l'allarme dei vigili del fuoco che gli urlavano di allontanarsi. L'intera sequenza del crollo di parte della diga sul fiume Ronco, nel Ravennate, dove è morto Danilo Zavatta, 55 anni, tecnico della Protezione civile, è stata filmata in diretta.Nel video, ...

Diramata l'allerta meteo : il nuovo bollettino della PROTEZIONE civile : Allarme nubifragi fino a lunedì: previste piogge eccezionali su molte Regioni italiane. Attenzione a fulmini e grandinate...

Ravenna - crolla un ponte : tecnico della PROTEZIONE CIVILE precipita e muore sotto le macerie VIDEO CHOC : Davide Zavatta, tecnico della protezione civile, è morto a 55 anni precipitato in seguito al crollo di un ponte, parte di una diga sul fiume Ronco, nel Ravennate. L'incidente è...

