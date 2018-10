Predappio | manifestante con la scritta “Auschwitzland” sulla maglietta “È solo humor

ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 ottobre 2018) “Ma dai, ènero. In giro, su Facebook soprattutto, ci sono i compagni che fanno le caricature del Duce a testa in giù. Bene, questaè la stessa cosa. E non è la prima volta che me la metto. Anzi, ci vado anche in giro per lavoro, micaquando faccio i cortei“. Oggi Selene Ticchi è alla commemorazione della Marcia su Roma a, dove è nato Benito Mussolini. Il dress code è nero per tutti ma la stampa della suarisalta tra quelle classiche degli altri partecipanti. Cioè quelle con le frasi del Duce. Ticchi,sua, ha la“Auschwitzland” con i caratteri della Disney accompagnata dal disegno del campo di concentramento. Lo stesso dove erano stati deportati anche la senatrice a vita Liliana Segre e Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto del Ghetto di Roma morto il 26 ottobre. “È una provocazione – spiega ...