Predappio | “Auschwitzland” sulla maglia Selene Ticchi | volevano impedire la

Predappio - manifestante con la scritta “Auschwitzland” sulla maglietta. “È solo humor nero” : “Ma dai, è humor nero. In giro, su Facebook soprattutto, ci sono i compagni che fanno le caricature del Duce a testa in giù. Bene, questa maglietta è la stessa cosa. E non è la prima volta che me la metto. Anzi, ci vado anche in giro per lavoro, mica solo quando faccio i cortei“. Oggi Selene Ticchi è alla commemorazione della Marcia su Roma a Predappio, dove è nato Benito Mussolini. Il dress code è nero per tutti ma la stampa della ...