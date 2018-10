Portobello | l’uso del pappagallo fa infuriare gli animalisti | “Animale legato al trespolo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 ottobre 2018) Basta animali sfruttati in tv. Le associazioni animaliste protestano controdelnella nuova edizione di. Sono passati 31 anni dal celebre programma di Enzo Tortora che vedeva la presenza su undi unverde, ma la formula è rimasta la stessa. L’uccello verde è ancora lì stuzzicato verbalmente da ospiti e concorrenti per pronunciare la parola “”. La ripetizione dello storico spunto del programma di Tortora non è però andata giù alla LAV (LegaAntiVivisezione) che su Twitter, e con molta cortesia, ha chiesto al cda Rai di intervenire. “Dopo più di 30 anni di passi avanti contro sofferenza animali, riproporre in Tv (tra rumori, luci) pappagalli o acquari significa non aver compreso che la società si è evoluta. Invitiamo gli autori di @Raiuno a fare show senza animali #”. La LAV è intervenuta rispondendo ufficialmente ad un ...