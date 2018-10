Polizia francese ferma treno italiano per rimandare indietro migrante | ferrovieri dicono

La videodenuncia di Salvini : “Un nuovo sconfinamento della Polizia francese - è atto ostile”. Le immagini a Claviere : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che posta un video su Facebook, prima ancora che la polizia e la Procura abbiano acquisito gli elementi per aprire un’indagine. “È una provocazione e un atto ostile – ha detto il titolare del Viminale – i rapporti tra ...

Salvini posta un video : la Polizia francese che accompagna 3 persone al confine italiano : Un nuovo video, girato questa mattina, mostra ancora un'auto della Gendarmerie francese 'scaricare' tre migranti in territorio italiano, a Claviere. Il video, girato da un cittadino del posto, è stato diffuso questa sera da Matteo Salvini, che l'ha 'postato' sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini si vede arrivare una vettura, scendere da essa un poliziotto e tre persone di colore che portano degli ...

Amnesty accusa la Polizia francese : "Insulta - insegue e respinge in barba alle leggi i migranti verso l'Italia" : Amnesty International denuncia "violazioni sistematiche" dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briancon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. "Il Governo francese la smetta di fare orecchie da mercante", ...

Claviere - si sospetta altro sconfinamento della Polizia francese : La procura di Torino: "Uomini armati, verosimilmente francesi, hanno controllato due italiani". Salvini: "Non accetto le scuse di Parigi" Il presidente è nudo - di GIOVANNI SERAFINI

Claviere - pm indagano su un altro sconfinamento : “Il 2 agosto controlli della Polizia francese in territorio italiano” : Non c’è stato soltanto lo sconfinamento del 13 ottobre, notato dagli agenti della Digos nella zona di Cesana. La procura di Torino indaga infatti su un altro episodio che risale al 2 agosto in cui le forze dell’ordine francesi hanno controllato in territorio italiano due cittadini residenti a Claviere, in provincia di Torino, a due chilometri dal confine. Un terzo episodio che arriva dopo quello di venerdì scorso – quando un ...

Migranti espulsi in Italia dalla Polizia francese. Parigi : “Un errore” : Un furgone della gendarmeria transalpina è stato avvistato dalla polizia Italiana a Claviere (Torino) mentre faceva scendere alcuni uomini – agli occhi della pattuglia presumibilmente Migranti di origine africana – in una zona boschiva poco prima del tunnel di Cesana Torinese, sulle Alpi torinesi. La notizia del fatto, accaduto venerdì scorso, è stata inizialmente diffusa dal Viminale. L’immagine di gendarmi francesi che ...

