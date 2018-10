Pogba-Martial | lo United supera l' Everton

raisport.rai

: RT @MelodyUnited: FT: Manchester United 2-1 Everton (Pogba 27', Martial 49' - Sigurdsson 77'pen) #mufc - suheuhe10 : RT @MelodyUnited: FT: Manchester United 2-1 Everton (Pogba 27', Martial 49' - Sigurdsson 77'pen) #mufc - ravenbaggins88 : Grande partita di #Martial e di #Lindelof . #pogba porta troppo, troppo il pallone. Comunque sempre #MourinhoOut #MUNEVE #ManUtdEverton - DEKISA_Sport : #premierleague FT Manchester United 2 - 1 Everton Pogba 27' Sigurdsson 77' (P) Martial 49' #ManchesterUnited… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Dopo la sconfitta in Champions League con la Juventus il Manchesterrialza subito la testa battendo 2-1 l'a Old Trafford nella gara valida per la decima giornata di Premier League . I ...