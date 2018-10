Pippo Franco | la rivelazione in tv | «Ho chiesto una grazia e l' ho ottenuta»

Pippo Franco - la rivelazione in tv : «Ho chiesto una grazie e l'ho ottenuta» : ROMA - 'La Madonna mi è mai apparsa, magari mi fosse apparsa. Ho vissuto molte esperienze, è un argomento difficile di cui parlare, chi lo conosce non ne parla, chi ne parla non lo conosce'. Pippo ...

Pippo Franco - la rivelazione in tv : 'Ho chiesto una grazie e l'ho ottenuta' : 'La Madonna mi è mai apparsa, magari mi fosse apparsa. Ho vissuto molte esperienze, è un argomento difficile di cui parlare, chi lo conosce non ne parla, chi ne parla non lo conosce'. Pippo Franco a ...

Pippo Franco : «Facevo le commedie sexy - ora parlo di Socrate» : Non si è spenta la passione per il palcoscenico? No, ma ho scelto spettacoli diversi. Nei teatri non amo molto lavorare, preferisco stare tra la gente, dove posso parlare di Socrate e di arte con più ...

Sorrisi in teatro a Petriolo con Pippo Franco e Milena Miconi : Si è cercato di puntare, quindi, sulla qualità artistica con spettacoli di facile lettura, tutti all'insegna del divertimento. Il ricco cartellone, con 7 appuntamenti, inizierà con Pippo Franco il ...