Pioggia e vento | frane e allagamenti Allerta arancione su Centro e Levante

Allerta Meteo Puglia : da stanotte vento forte e Pioggia : La Protezione regionale della Puglia lancia dalla mezzanotte di domani 28 ottobre 2018 e per le successive 24-36 ore un’Allerta arancione per il vento forte e un’Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Si prevedono a partire dalle prime ore di domani 28 ottobre 2018, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. ...

Allerta Meteo Umbria : Pioggia e vento in arrivo : Allerta Meteo della protezione civile per il Maltempo atteso sull’Umbria, come su molte altre aree italiane, per la perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l’Italia. Secondo quanto reso noto dalla Regione, dalle prime ore di domenica 28 ottobre per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da “rovesci di forte intensita’, ...

Allerta meteo Piemonte : ancora criticità per Pioggia e vento : Sono previste in intensificazione dalla serata di oggi le precipitazioni sulle zone settentrionali del Piemonte, tra verbano, biellese e vercellese. Secondo quanto comunica l’Arpa regionale le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull’intero settore nord-occidentale, colpendo in particolar modo le zone pedemontane. Temporali in transito dalla Liguria determinano, inoltre, forti precipitazioni a carattere localizzato sulle zone ...

Pioggia - temporali e vento nel Cuneese : fare attenzione - soprattutto in montagna : Allerta gialla per Pioggia, temporali e vento. E' quanto riporta il bollettino Arpa , Agenzia regionale per la protezione ambientale, sulle previsioni del tempo per il fine settimana in provincia di ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la pole tra vento e Pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...

Allerta meteo Piemonte : Pioggia e vento in arrivo : Dopo le ultime giornate all’insegna delle alte temperature, da domani sul Piemonte è attesa la pioggia, anche abbondante. Dal tardo pomeriggio, segnala l’Arpa Piemonte, sono attese precipitazioni “forti e persistenti” sul Verbano e sulla zona del Lago Maggiore. Precipitazioni intense e localizzate sono previste su vercellese, novarese, biellese e sul settore meridionale della regione, dove potranno essere a carattere ...

Maltempo : in Campania - Pioggia e vento ma nessuna criticità : Notte di Maltempo su tutta la Campania con piogge abbondanti anche a carattere di temporale e vento, ma nessuna particolare criticità. L'allerta arancione aveva indotto i molti comuni di tutte le 5 ...

Maltempo - Pioggia e vento nel Pesarese : interventi dei Vigili del Fuoco : pioggia e vento forti in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nelle zone di Pesaro e Fano, hanno causato la caduta di molti rami e piante sulla sede stradale, anche sulla superstrada tra Bellocchi e Lucrezia. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in varie circostanze per rimuoverli ed evitare pericoli per la viabilità. L'articolo Maltempo, pioggia e vento nel Pesarese: interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Emilia Romagna : Pioggia e vento - danni a Bologna e provincia : Forti raffiche di vento e pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, tetti e coperture divelte, cantieri e ponteggi abbattuti: dalle 16 sono stati tanti gli interventi dei Vigili del fuoco, numerose chiamate anche alle centrali operative di polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale. All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli ...

Pioggia e vento - danni nel Bolognese : ANSA, - BOLOGNA, 21 OTT - Forti raffiche di vento e Pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, ...

Meteo - maltempo in arrivo su tutta l’Italia : temperature giù di 10 gradi - Pioggia e vento : Freddo e pioggia arrivano sull'Italia, dove è previsto un peggioramento delle condizioni Meteo, accompagnato da un sensibile calo delle temperature dovuto ad una ondata di aria gelida che spinge dall'Est Europa: ecco le regioni dove sono previsti temporali e neve.Continua a leggere

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico sconvolgono il clima di Ottobre in Europa : caldo senza precedenti e tempeste di vento e Pioggia : 1/18 ...

'In arrivo Pioggia - vento e fulmini' : scatta l'allerta meteo : Il Comune ha reso noto che la Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Si prevedono '...