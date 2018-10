Pillola anticoncezionale | benefici ed effetti collaterali under 30

dilei

: @SirDistruggere La cazzo di pillola anticoncezionale perché cazzo l'hanno inventata?? Testa di cazzo di una pancina ignorante. - LouiseCrown_ : @SirDistruggere La cazzo di pillola anticoncezionale perché cazzo l'hanno inventata?? Testa di cazzo di una pancina ignorante. - Fragatton1 : RT @SnoqLodi: A Verona le vendite della pillola anticoncezionale sono aumentate del 700% - SnoqLodi : A Verona le vendite della pillola anticoncezionale sono aumentate del 700% -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Laè un contraccettivo molto usato, soprattutto dalle30, che però conoscono ancora poco ie glidi questo farmaco. Come funziona? Al suo interno sono contenute due tipologie di ormoni: estrogeni e progestinici che impediscono il concepimento della donna, bloccando l’ovulazione. Chi inizia a prendere laper la prima volta deve assumerla il primo giorno delle mestruazioni, mentre chi la utilizza già ne consuma una al giorno sino al termine del blister. Questo, considerato fra i più sicuri, agisce sin dal primo giorno di assunzione, nonostante ciò i medici consigliano di usare, per almeno un mese, altri contraccettivi aggiuntivi, come il preservativo, per azzerare i rischi. Apprezzata dalle30, che la considerano il modo migliore per vivere in sicurezza e libertà la propria sessualità, la ...