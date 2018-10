Personale ATA 2018 19 | si chiede un piano di assunzioni per 35mila posti

Personale ATA : FederATA chiede un incontro con Bussetti e Di Maio : FederATA è una realtà sindacale istituita con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori appartenenti al Personale ATA. Una categoria che soffre da sempre di molte ingiustizie e problematiche e diritti mai del tutto risconosciuti. Come leggiamo da un recente comunicato pubblicato da Orizzonte Scuola, FederATA lamenta il fatto che il Governo abbia reso disponibile solamente 6000 posti ATA, quando il numero da ricoprire sarebbe in realtà di ...

Giornata nell'ex Chiostro S.Paolo per una selezione di Personale nel settore turistico alberghiero con l'azienda "Obiettivo Tropici" : La Provincia di Brindisi, nell'ottica di una proficua collaborazione tra enti, con l'obiettivo di favorire l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro, ha accolto la richiesta pervenuta dagli uffici regionali del Coordinamento di Brindisi del Centro per l'Impiego per mettere a disposizione l'attrattiva location dell'ex Chiostro S.

Scuola - Personale ATA con livelli retributivi bloccati e più responsabilità : Se i docenti piangono, il personale Ata non ha più nemmeno le lacrime. Perché nell'attuale sistema politico-amministrativo, i livelli retributivi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario non ...

Personale ATA : le motivazioni dello sciopero del 26 Ottobre : Nuove importanti informazioni su Personale ATA e lo sciopero generale previsto per il 26 Ottobre 2018. Questo articolo sarà un sunto del comunicato da parte del Sindacato Generale di Base reso noto su vari portali, tra cui Orizzonte Scuola. Nonostante il cambiamento di governi in Italia, pare che nulla sia cambiato dal punto di vista professionale per milioni di lavoratori e ciò (purtroppo) vale anche per i collaboratori scolastici. Una ...

Personale ATA - ultim’ora : sì alle 12 mila assunzioni - approvata la risoluzione 37 : Era attesa per oggi, mercoledì 17 ottobre, la votazione sulla risoluzione numero 37 alla VII Commissione Cultura della Camera. Poche ore fa si è detto ‘sì’ alle 12 mila nuove assunzioni ATA e stop agli appalti esterni di pulizia nelle scuole. I lavoratori assunti da ditte e cooperative esterne verranno a breve stabilizzati come Personale ATA. A darne notizia è lo stesso presidente della Commissione Cultura, Luigi Gallo (M5S), ...

Personale ATA : previsti controlli prima delle assunzioni : Urgono controlli sulle graduatorie definitive per docenti e Personale ATA prima dell’assunzione definitiva dei candidati. Verifiche necessarie da parte dei vari istituti scolastici, che saranno effettuati anche verso i docenti che potrebbero essere in seguito assunti. Qui di seguito daremo gli opportuni chiarimenti sull’attuale status quo. Personale ATA: controlli sulle graduatorie definitive Le graduatorie definitive docenti e ...

Il Personale ATA ha sempre diritto al completamento su spezzone orario : Il personale ATA supplente della scuola che lavora part-time ha sempre il diritto ad ottenere il completamento d’orario. Ciononostante, qualche segreteria scolastica adotta un comportamento difforme dalla normativa che causa le proteste di qualcuno. Sarà bene, ai fini della comprensione del diritto sopra menzionato, precisare che cosa prescrive il regolamento delle supplenze del personale docente e ATA della scuola. I riferimenti si ...

Personale ATA : come calcolare il punteggio del servizio per ogni profilo : Mentre alcuni aspiranti supplenti ATA ricevono convocazioni, in tanti si domandano come viene valutato il servizio svolto. Si propone di seguito un calcolo del punteggio derivante dal servizio svolto all’interno degli istituti scolastici statali e paritari, in qualità di Personale ATA, profilo per profilo. Il punteggio accumulato sarà utile per aspirare all’ingresso in prima fascia e in seguito all’ambito ruolo. Personale ATA: ...

Permessi Personale ATA 2018 : cosa è cambiato : I Permessi retribuiti orari del personale ATA sono stati ampliati con il Titolo IV – personale Ata art. 33 del CCNL 2018, che prevede nuove tipologie aggiuntive rispetto a quelle già esistenti dal 2007. Tra queste vi sono i Permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il totale di Permessi retribuiti fruibili nel corso dell’anno scolastico (sia su base oraria che giornaliera) è ...

Ragusa - 66enne trovata morta in casa : aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina - si indaga nella sfera Personale : Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria casa, nel centro storico di Ragusa, vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è stata trovata così dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donna aveva il cranio fracassato, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo ...

Anche al Personale ATA riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera : Un’altra buona notizia per il Personale Ata giunge da Bari, dove la sezione lavoro del Tribunale locale ha accolto un ricorso per la ricostruzione della carriera. La notizia viene diffusa dal sindacato Unams con una nota giunta alla nostra redazione a cura del Prof. Bartolo Danzi. Accoglimento del ricorso Continua la battaglia dei lavoratori docenti ed ATA nella annosa vertenza circa la discriminazione subita da suddetto Personale nel ...

Personale ATA : aumento dei posti sull’ organico di diritto : Riguardo al Personale ATA i dirigenti scolastici possono decidere di deliberare un aumento di posti. Questo incremento è stato reso possibile grazie alla nota ministeriale prot. n. 33992 del 2/08/2017. L’adeguamento dei posti in organico di diritto alle situazioni di fatto del Personale ATA è autorizzato qualora ci sia un sottodimensionamento. Questo nel caso in cui ricorrano alcune situazioni quali la necessità di garantire condizioni di ...

Personale ATA : dopo 24 mesi di servizio si accede alla prima fascia : Finalmente sono state approvate le graduatorie definitive di terza fascia del Personale ATA e dopo un po’ di attesa, ora gli istituti scolastici potranno iniziare a conferire supplenze. Infatti, in diverse province sono esaurite già le graduatorie di prima e seconda fascia. Personale ATA: la regola dei 24 mesi Ricordiamo che per accedere alla prima fascia delle graduatorie permanenti del Personale ATA, è necessario maturare ...

Personale ATA supplente e cambio pannolino ai bambini disabili : serve la specializzazione : I collaboratori scolastici facenti parte del Personale ATA hanno l’obbligo di prendersi cura del benessere dell’igiene Personale dei bambini disabili solo se sono di ruolo. Avevamo già visto dove era inserito quest’obbligo che molti supplenti alle prime armi chiedono se valga anche per loro. Tra questi adempimenti c’è anche quello del cambio del pannolino ai bambini disabili della scuola dell’infanzia. E bene sapere ...